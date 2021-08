Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 In Uden hebben ze geen last van lege winkels

Terwijl in veel plaatsen winkelpanden leegstaan floreert het centrum van Uden. Je zou verwachten dat er steeds meer winkelpanden leegstaan, nu de coronacrisis zo'n zware wissel heeft getrokken op de economie. Maar niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat de leegstand van winkelpanden vooral een probleem is van de grote steden. In de middelgrote steden gaat het juist uitstekend. Uden is een sprekend voorbeeld.

Dat meldt onderzoeksbureau Locatus dat zich bezighoudt met winkels en dienstverleners. "Voor corona waren het de centra van grote steden die het relatief goed deden, maar de toename van online aankopen, het mijden van drukke plekken en het wegblijven van internationale toeristen wordt daar nu het hardst gevoeld", zo verklaart het bedrijf hun bevindingen.

Diezelfde coronacrisis zorgde ervoor dat mensen juist liever dicht bij huis blijven. "Corona veranderde alles. Juist de centra van middelgrote steden die het voor corona het moeilijkst hadden, laten nu een licht dalende leegstand zien. Als mensen nu gaan winkelen, blijven ze liever dicht bij huis, gaan naar een plek waar het niet te druk is en waar ze met eigen vervoer kunnen komen", zegt onderzoeker Gertjan Slob.

In de middelgrote stad Uden is er van leegstand haast geen sprake meer, vertelt centrummanager Peter van den Elsen. "De leegstand neemt hier inderdaad tegen de landelijke trend in, enorm af" vertelt hij. In het afgelopen jaar hebben zich juist 21 nieuwe bedrijven gevestigd in het centrum.

"We hebben vrijwel geen leegstand meer in het centrum", zegt Van den Elsen. "We zien nu al een poosje dat het enorm aan het aantrekken is." Hij benadrukt dat in Uden de leegstand ook niet opgelost wordt met het herbestemmen van winkelpanden naar bijvoorbeeld woningen, maar dat er ook echt weer commerciële bedrijven in de winkelstraten te vinden zijn.

Het assortiment aan nieuwe winkels is ruim, in Uden. Het gaat van kledingwinkel tot nagelstudio, van reisbureau tot donutshop. Ook Viviën van Deijne besloot afgelopen winter, midden in de coronacrisis, een kinderkledingwinkel te openen in het centrum: Doux Bleu. En daar heeft ze geen spijt van. "Ik dacht: tijdens deze lockdown moeten we toch dicht, dan hebben we mooi de kans om te verbouwen en alle puntjes op de i te zetten in het pand", zo legt ze uit.

Om zich heen ziet ze de bedrijvigheid van andere winkeliers en ondernemers en dat helpt, denkt ze. "Dat maakt de uitstraling van de binnenstad erg aantrekkelijk. Er hangt een goede sfeer. En ik denk dat dat ervoor zorgt dat mensen ook wel graag hier even langskomen. Als op elke straathoek een leegstaand pand zit, is dat natuurlijk veel minder fijn."

Panden staan dan ook niet lang leeg, merkt Van Deijne. "De binnenstad wordt op deze manier automatisch aantrekkelijk voor ondernemers die nu nog niet in het centrum zitten of de stap willen wagen om iets nieuws te beginnen. Het is een soort opwaartse spiraal."

