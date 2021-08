Twee mannen opgepakt voor overval op casino in Made

De politie heeft donderdag twee verdachten opgepakt voor een overval op een casino in Made. Het gaat om een 19-jarige man uit Oisterwijk en een man van 26 uit Hooge Zwaluwe. De overval werd gepleegd in de nacht van zondag 25 juli.

Bij het casino aan de Kerkstraat in Made werden medewerkers door twee overvallers bedreigd met een mes en vastgebonden. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek, meldt de politie. “Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar dit geloof je toch niet, twee keer in een maand overvallen. Het was heel traumatisch voor de medewerkers”, zei casino-eigenaar Richard Stolwerk kort na de overval tegen Omroep Brabant.