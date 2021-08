Kermisruzie Roosendaal: Horeca stemde zelf in met afbreken van terrassen

De terrassen op de Markt moeten door specialisten worden afgebroken (foto: ZuidWest Update). vergroot

Sinds duidelijk is dat de Roosendaalse kermis doorgaat, zijn horecaondernemers op de Markt boos. Zij zouden op stel en sprong hun terrassen moeten opbreken, net nu ze de schade van de lockdowns enigszins proberen te herstellen. Maar nu blijkt dat de horeca zelf heeft ingestemd met die voorwaarden.

Het zijn de kermisexploitanten die wijzen naar het Herstelplan Horeca Roosendaal, dat afgelopen juni werd gepresenteerd. Daarin staat dat de terrassen dit jaar inderdaad prioriteit hebben boven het evenementenprogramma. Op één uitzondering na: de kermis.

“We zijn op de hoogte van wat er in dat document staat, maar zijn niet geïnformeerd dat de kermis plots toch doorging."

Met het ondertekenen van dat herstelplan wisten de horeca-eigenaren op voorhand dus dat een tijdelijke onderbreking van de terrassen eraan zat te komen. Volgens Maaike Matthijssen, voorzitter van Vereniging Horeca Oude Markt, is dat ook niet het punt dat nu speelt. “We zijn op de hoogte van wat er in dat document staat, maar zijn niet geïnformeerd dat de kermis plots toch doorging", laat zij weten aan ZuidWest TV.

Het is dus vooral het gebrek aan communicatie waar Matthijssen van baalt. "Plots stonden er gele strepen op de terrassen, die aangeven waar de attracties komen. Nu moeten we halsoverkop specialisten inhuren om de terrassen af te breken. Daar hadden we niet op gerekend. Uiteraard willen we dat de kermis doorgaat, maar dit kwam voor ons onverwachts.”

Kermisexploitant Johnny van Dam uit Bergen op Zoom was verrast toen hij de uitspraken van de Roosendaalse horeca-eigenaren voorbij zag komen. “Vooropgesteld, ik gun iedereen zijn brood. We hebben allemaal een vervelende tijd achter de rug en proberen allemaal onze schade in te halen."

"Afspraak is afspraak.”

Zelf zal Van Dam niet op de Roosendaalse kermis aanwezig zal zijn, maar hij wil wel opkomen voor zijn collega's. “De Roosendaalse horeca heeft een convenant ondertekend. Dan vind ik het niet fair dat ze plots terugkrabbelen en de kermis willen weren van de Markt. Afspraak is afspraak.” De kermisexploitant heeft overigens alle vertrouwen in een goede afloop. "Samen met de horeca kunnen we er een ontzettend mooi feestje van maken."

Ondertussen heeft er wel een gesprek plaatsgevonden tussen het Roosendaalse college, kermisexploitanten en de Roosendaalse terrashouders. PvdA-raadslid Paul Klaver, initiatiefnemer van het gesprek, noemde het constructief. “Maandag gaan we nogmaals met zijn allen in gesprek en volgt de definitieve uitkomst.”

Eén van de genoemde alternatieven voor de horeca is een terrasmogelijkheid op het parkeerterrein van het Emile van Loonpark, vlakbij de Markt in Roosendaal. “Maar dat is voor ons als horeca niet rendabel”, meent Matthijssen. “Het heeft voor ons echt geen zin om daar de terrassen tijdelijk op te bouwen.”

De gemeente Roosendaal is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

