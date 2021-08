Coronanieuws: 247 nieuwe besmettingen in Brabant

15.37

In Eindhoven is de drukte bij de demonstratie Unmute Us nog goed te overzien, in Amsterdam is de protestactie een stuk drukker bezocht. De gemeente Amsterdam vraagt demonstranten niet meer aan te sluiten bij de actie Unmute Us. Volgens de gemeente is de demonstratie van de evenementensector tegen de coronamaatregelen die de branche hard treffen te druk. "Kom hier niet naar toe", schrijft de gemeente op Twitter.