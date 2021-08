Coronanieuws: festivalorganisatoren demonstreren tegen coronamaatregelen

Een veld vol festivalliefhebbers tijdens Harmony of Hardcore in Erp (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Zo'n tweeduizend festivalorganisatoren, artiesten, en evenementenlocaties en -bouwers demonstreren zaterdag tegen de coronamaatregelen.

03.30 Festivalorganisatoren demonstreren tegen coronamaatregelen

Ongeveer tweeduizend festivalorganisatoren, artiesten, en evenementenlocaties en -bouwers demonstreren zaterdag tegen de coronamaatregelen. In Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen vinden protesten plaats. Tijdens de coronapersconferentie op 13 augustus maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht moeten blijven. Festivals gaan sowieso tot 20 september niet door.

03.30 Prinsengrachtconcert keert terug op de gracht

De pontons voor hotel Pulitzer in Amsterdam zijn zaterdagavond weer het toneel van het Prinsengrachtconcert. Hoewel het klassieke concert normaal gesproken zo'n 10.000 mensen trekt, zijn dit keer vanwege de coronamaatregelen alleen bezoekers welkom op de kade en in bootjes die vooraf een ticket hebben bemachtigd. Het gaat om 1600 zitplaatsen. Het concert is ook rechtstreeks te volgen op tv op NPO 2 en op NPO Radio 4.

