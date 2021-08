Coronanieuws: zwaardere coronamaatregelen op Paralympics

11.29

Op de zomerkermis in Almere was het vrijdagavond erg onrustig. Er waren veel te veel bezoekers en er ontstonden enkele opstootjes. Omdat het terrein vol was, moesten mensen in verband met de coronaregels wachten tot ze naar de kermis konden. Uiteindelijk klommen tientallen mensen over de hekken. De kermis sloot daarop voortijdig.