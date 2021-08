Nog een Brabander in Expeditie Robinson! Hoe ver gaat-ie komen?

Yuki Kempees doet mee met Expeditie Robinson (foto: RTL). vergroot

De kandidatenlijst van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson is bijna compleet en op de valreep is er nog een Brabander die gaat proberen te overleven op een onbewoond eiland. Yuki Kempees, opgegroeid in Oosterhout, zal in het programma te zien zijn.

Yuki is muzikant en vooral bekend van het trio Kris Kross Amsterdam. Samen met de broers Jordy en Sander Huisman vormt hij dat dj-trio.

Ze scoorden onder meer een grote hit met het nummer Hij Is Van Mij, dat de nummer 1-positie haalde in de Singel Top 100 en de meest gestreamde single van 2019 was.

John de Bever

Of Yuki net zo goed kan overleven in de wildernis als dat hij muziek kan maken, moet Expeditie Robinson uitwijzen. Op het onbewoonde eiland treft hij onder meer mede-Brabo en muzikant John de Bever. Ook namen als Stefano Keizers, Jasmine Sendar en Jan van Halst en Eva van de Wijdeven zijn al bevestigd.

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson gaat zondag 29 augustus van start. Het programma is dan elke zondag om 20.00 uur en elke donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

