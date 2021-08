Peter Schouten laat tattoo zetten als eerbetoon aan Peter R. de Vries

Peter Schouten heeft als eerbetoon aan Peter R. de Vries het motto van De Vries op zijn been laten vereeuwigen. "Ik kon het niet laten", aldus de Bredase advocaat. Hij was goed bevriend met de onlangs vermoorde misdaadverslaggever.

De tekst 'On bended knee is no way to be free', staat sinds zondag op het been van Schouten. Maar dit was eigenlijk niet gepland. "Ik had een andere laten zetten en bedacht me toen dat ik deze ook graag wilde", vertelt hij. De tattoo drukt voor hem verbondenheid uit met De Vries, die dezelfde tekst op zijn kuit had staan. "Niemand kan in de voetsporen van Peter R. de Vries treden. Hij was een groot mens. Maar we kunnen allemaal proberen een beetje hem te zijn en dan zijn we samen heel veel Peter R. de Vries."