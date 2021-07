Peter Schouten krabbelt op na verlies Peter R. de Vries: 'De klap komt nog'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Peter Schouten krabbelt op na verlies Peter R. de Vries

Het gaat elke dag iets beter met Peter Schouten, de Bredase advocaat die in Peter R. de Vries zijn beste vriend verloor. Dat vertelt hij bij het Omroep Brabant-programma KRAAK. De twee kenden elkaar al dertig jaar. Schouten is de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen Ridouan Taghi, samen met Onno de Jong. Peter R. de Vries stond Nabil B. bij als vertrouwenspersoon.

“Ik moet maandag toch gewoon weer aan het werk”, vertelt Schouten. “Dan ben ik gewoon weer advocaat, waar ik de laatste week vooral ‘mens’ ben geweest, hoe gek dat ook klinkt.”

Al zal de echte klap misschien nog moeten komen. “Nabil heeft tegen me gezegd dat de komende twee weken de man met de hamer nog gaat komen. En hij is ervaringsdeskundige, hij is nu al drie keer iemand verloren, zijn broer, zijn advocaat Derk Wiersum en nu Peter. Hij zegt dat de klap nog komt.”

De afgelopen week stond voor Schouten in het teken van afscheid nemen van Peter R. de Vries. Hij was een van de dragers van de kist bij de uitvaart. “Dat was wel echt heel indrukwekkend. Ik heb vaak met zaken of problemen bij Peter op zijn schouders geleund. Je kon altijd alles met hem bespreken, hij had altijd een helpende hand. En nu rustte hij op onze schouders.”

"Ik zat er doorheen. Ik was ontzettend eenzaam, enorm verdrietig."

Een dag eerder kon het publiek afscheid nemen van Peter R. de Vries. "Die dag zat ik er zelf doorheen. Ik was ontzettend eenzaam, enorm verdrietig." Hij wilde zijn gevoel delen met al die mensen die in de rij stonden bij carré om afscheid te nemen van de misdaadverslaggever.

Dus deelde hij via Twitter telkens screenshots van gesprekjes met Peter. "Ik wilde met die mensen praten. Ik wilde dat zij hem goed zagen, uit iets kleins. Ik wilde dat ze hem zo een keer leerden kennen." En dat werkte. "Ik hoorde later van journalisten dat mensen in de rij die berichten voorlazen aan elkaar."

Zelf nam hij een dag later afscheid van zijn vriend. Na de plechtigheid moest Schouten meteen weg, vanwege de veiligheid. “Je kunt dan niet eens afscheid nemen van mensen. Normaal kun je nog napraten, mensen condoleren. Maar ik werd meteen weggehaald. Het was een gevaarlijke situatie.”

"Ik heb nooit overwogen om te stoppen."

Ondanks het gevaar en het feit dat uit het team dat Nabil B. bijstaat er nu iemand is vermoord, denkt Schouten er niet over om te stoppen met het werk. "Dat is voor mij geen overweging geweest. Geen moment. Voor Onno de Jong ook niet. We hebben het natuurlijk eerst aan onze cliënt gevraagd, en voor hem ook niet. Vanaf het begin stonden we er zo in."

Klagen over de enorme beveiliging waar hij mee te kampen heeft, wil Schouten pertinent niet doen. "Ik kan niets zeggen over wat ik doe, hoe ik beweeg." Alles is geheim. "Maar Peter die is doodgeschoten, die is er niet meer", zegt hij terwijl de tranen hem in de ogen schieten. "Dan ga ik toch niet lopen klagen over beveiliging."

