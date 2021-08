Pilsje op terras kost gemiddeld 3 euro: 'Maar de glimlach blijft gratis'

Foto: archief vergroot

Om maar met de deur in huis te vallen: het pilsje op terras en in het café is inderdaad duurder geworden. Gemiddeld is een glas bier van 25 cl tien cent duurder geworden. Dat leert een kleine rondgang langs enkele cafés in Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. En om maar gelijk een misverstand weg te nemen. De gemiste pilsjes uit de coronatijd worden niet verhaald op de dorstige klant. Of zoals een kroegbaas het verwoordde: “Dat gaan we niet terughalen bij onze klanten. Om het verlies op te vangen zijn er overheidsregelingen.”

De bierprijzen van de kroegen in het centrum van de stad variëren van 2,90 euro tot 3,10 euro. Dat is gemiddeld tien cent meer dan vorig jaar. Daarnaast zijn ook uitschieters waarbij 3,20 euro tot 3,40 euro voor een glas bier moeten worden afgerekend. Buiten het centrum van de stad ligt de bierprijs vaak zo'n tien tot vijftien cent lager. "Maar de glimlach is nog steeds gratis", zegt een Eindhovense kroegbaas.

"Brouwerijen verhoogden de bierprijs met tien cent."

Eerder dit jaar voerden verschillende bierbrouwers een prijsverhoging door. De gemiddelde liter bier ging met 3,5 procent omhoog. De goudgele rakker is volgens de kroegbazen daardoor zo’n tien cent duurder geworden. “Dat wordt inderdaad doorberekend aan de klant. Het hangt ook af van de contracten die een bierbrouwer afsluit met een individuele café-eigenaar”, zegt een Tilburgse kroegbaas. “Bij bepaalde afname krijg je soms ook kortingen en dan kan de stijging tegen de korting worden weggestreept. Kwestie van goed onderhandelen.”

"Een half jaar geleden hebben we flink wat stampij gemaakt toen de brouwerijen net voor de heropening na zeven maanden de bierprijs met tien cent hadden verhoogd", vertelt Ruud Bakker, voorzitter van de koninklijke horeca Nederland, afdeling Eindhoven. “Dat moeten wij doorberekenen aan onze klanten."

"Het zal allemaal een keer terugbetaald moeten worden."

Volgens Bakker gaat de prijs van een glas bier elk jaar wel met vijf of tien cent omhoog. "Brouwerijen voeren verhogingen door omdat bijvoorbeeld het graan in prijs is gestegen. Wij merken nu ook bij toeleveranciers dat de inkoopprijzen onder druk staan. Ook de lonen zijn gestegen. Daarnaast is er ook nog de overheidssteun. Linksom of rechtsom: het zal allemaal een keer terugbetaald moeten worden."

Bakker vindt drie euro voor een glas bier een schappelijke prijs. "Daar wordt service voor geboden en goed glas bier op tafel gezet. Hoelang heeft een pilsje niet 2,50 euro gekost? In de afgelopen vijf jaren is prijs zo'n twintig procent gestegen. Vooropgesteld: dat is veel, maar als je dat door vijf jaar deelt valt het ook wel mee."

