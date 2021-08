Vuil water in Drakenfontein komt door roestvorming in de pompen

De Drakenfontein (foto: Dtv Nieuws). vergroot

De vervuiling van de Drakenfontein bij het station in Den Bosch is veroorzaakt door roestvorming in de pompen. De roest is ontstaan door een lage pH-waarde van het water, waardoor het te zuur wordt.

Dat is volgens de gemeente ’s-Hertogenbosch gebleken uit onderzoek. De roest zorgde onlangs voor een bruine aanslag in de pas opgeknapte fontein.

Vorige week zijn de schoonmaakwerkzaamheden helemaal afgerond en is de hele waterbak met stoom gereinigd. Daarna is de fontein weer gevuld en in gebruik genomen.

Volgens de gemeente wordt door de aannemer de waterbehandeling nu aangepast. In overleg met de fabrikant wordt een oplossing gezocht voor de pompen.

Dat valt nog binnen de garantie, aldus een woordvoerder van de gemeente.

