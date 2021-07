Gouden draak staat weer te glanzen op de fontein voor het Bossche station

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bossche draak terug op zijn nest (foto: Jan Peels)

Het visitekaartje van Den Bosch is na ruim anderhalf jaar weer thuis. De Bossche draak is na een lange restauratie dinsdag teruggezet op zijn pilaar in de fontein voor het station. Het rijksmonument werd in maart 2020 volledig verwijderd en de fontein is gerestaureerd. De draak, die eerder ook een opknapbeurt kreeg, heeft al die tijd voor de deur van het Noordbrabants museum gelogeerd.

"We hebben hier in Den Bosch vandaag één keer goud en vier keer brons", zegt Leon van Dijk lachend. Hij wijst op de gouden draak en de vier bronzen draakjes die sinds vandaag weer de gerestaureerde fontein versieren. Leon is technisch beheerder en gaat over al het onderhoud aan gebouwen en monumenten is de stad, maar hij vooral ook een trotse Bosschenaar.

"We kunnen de fontein alle kleuren van de regenboog geven, maar groen vind ik het allermooist."

"Tien jaar geleden hebben we al plannen gemaakt om het hele monument op te knappen en nu is het dan eindelijk gelukt. Binnenkort ga ik met pensioen, dus dit is m'n laatste grote klus", zegt Leon lachend onder zijn blauwe helm. "Het wordt echt prachtig vooral als het donker is. Dan staat hij echt te schitteren aan het eind van deze prachtige laan. Met de nieuwe verlichting kunnen we de fontein en de draak ook alle kleuren van de regenboog geven. Groen vind ik zelf het allermooist."

Het moment vlak voordat de draak weer voor decennia op zijn hoge uitkijkpunt staat, biedt voor Leon een laatste uniek kans. Hij gaat nog even op de foto met zijn glimmende vuurspuwende vriend.

Leon van Dijk met de draak (foto: Jan Peels) vergroot

De drakenfontein is in 1903 gebouwd met geld dat Jonkheer Bosch van Drakenstein heeft nagelaten voor een fontein. Het monument is ter nagedachtenis aan zijn overleden vrouw en dochters. Bosch van Drakenstein was commissaris van de Koning van 1856 tot 1894. Het beeld van de draak wordt in de volksmond ook wel 'Het standbeeld voor de schoonmoeders' genoemd.

De bak van de drakenfontein in Den Bosch, waar het water in staat, is door gespecialiseerde steenhouwers helemaal nieuw uitgehakt uit Engels natuursteen. De nieuwe fonteinrand is met de hand afgewerkt door de steenhouwers. "Eigenlijk nog precies zoals dat in de middeleeuwen ging, gewoon met een hamer en een beitel", vertelt Mattias Boon van MEESTERS IN uit het Utrechtse Tienhoven.

Volgens wethouder Roy Geers is de drakenfontein verder ook aangepast met de nieuwste technieken en kan het iconische monument er weer tientallen jaren tegen. "Elke Bosschenaar heeft hem lief en heel Nederland kent de Bossche draak dus daarom moeten we hem goed bewaren voor de toekomst", aldus Geers.

