Drakenfontein bijna klaar na restauratie met hamer, beitel en computer

Wachten op privacy instellingen... Bossche drakenfontein met computer maar ook middeleeuws gerestaureerd (foto Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Drakenfontein bijna klaar na restauratie met hamer, bijtel en computer

De drakenfontein in Den Bosch is al meer dan een jaar niet op zijn vertrouwde plek voor het station te vinden. De draak zelf, die in 2001 nog grondig gerestaureerd is, logeert sinds maart vorige jaar in de voortuin van het Noordbrabants Museum en alle andere onderdelen worden gerestaureerd. Deze week kan de opbouw van de fontein beginnen, maar het duurt nog weken voordat het klaar is.

De bak van de drakenfontein in Den Bosch, waar normaal het water in staat, wordt door gespecialiseerde steenhouwers helemaal opnieuw uitgehakt uit Engels natuursteen.

"De fonteinrand wordt afgewerkt zoals dat in de middeleeuwen ging."

De nieuwe fonteinrand wordt computergestuurd gezaagd en met de hand afgewerkt door de steenhouwers. "Eigenlijk nog precies zoals dat in de middeleeuwen ging, gewoon met een hamer en een beitel", vertelt Mattias Boon, projectleider bij MEESTERS IN in het Utrechtse Tienhoven. De grote stukken steen kwamen hier enkele weken geleden aan. Daarnaast worden er op de werkplaats aan de rivier de Lek ook de laatste restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de zuil van de fontein. Deze is in Duitsland behandeld met een speciale hars om hem te conserveren.

Het fontein-monument is in 1903 geplaatst op initiatief van jonkheer Van Drakestein. Hij was van 1856 tot 1884 commissaris van de Koning in Brabant en in die hoedanigheid woonde hij en zijn gezin op de plek waar nu het Noordbrabants Museum staat. Bij zijn dood liet hij 10.000 gulden na aan de gemeente Den Bosch voor een monument ter nagedachtenis aan zijn eerder overleden dochters en zijn vrouw. Dat werd de drakenfontein.

Draak boven op pilaar in de fontein voor het station vergroot

De totale kosten voor de restauratie van het monument lopen volgens een woordvoerster van de gemeente Den Bosch op tot 1,6 miljoen euro. "Maar echt alles aan de fontein wordt gerestaureerd ook de installatie die het water rondpompt wordt vervangen." Mattias Boon zegt dat deze week de opbouw van de fontein op het Stationsplein kan beginnen. "Het gaat weken duren voor het echt klaar is", aldus Mattias.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.