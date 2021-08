Twee branden en ingeslagen autoruiten in parkeergarage Oudenbosch

In een parkeergarage op de Markt in Oudenbosch heeft dinsdagochtend vroeg op twee plekken brand gewoed. Ook zijn bij verschillende auto's ruiten ingeslagen.

De brandjes waren op twee verschillende verdiepingen van de afgesloten parkeergarage aan de Markt. Onder meer een auto heeft in brand gestaan. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna de parkeergarage gelucht om de rook te laten ontsnappen.

Steeg

Ook waren bij verschillende voertuigen de autoruiten ingeslagen. In ieder geval bij een auto die in de parkeergarage stond en bij twee auto's die in de buurt van de garage in een steeg stonden geparkeerd.