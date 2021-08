Benfica met tien man tegen PSV, tussenstand 0-0

Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia. De fans van PSV zijn er klaar voor (Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia. Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia. Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia. Volgende Vorige vergroot 1/5 Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia.

PSV neemt het dinsdagavond op tegen het Portugese Benfica voor een plek in de Champions League. In dit liveblog houdt Omroep Brabant je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op en rondom het veld. De tussenstand is 0-0.

PSV moet in Eindhoven de 2-1 nederlaag van de heenwedstrijd goed zien te maken.

Supporters van PSV onthaalden rond 19.30 uur de spelersbus met vuurwerk en fakkels. De beelden zijn hieronder terug te zien.

Benfica speler Verissimo kreeg al na een halfuur zijn tweede gele kaart.

22.01 - Tweede helft is begonnen

PSV moet alles op alles zetten om te scoren in de tweede helft en zo een plek in de groepsfase van de Champions League te bemachtigen.

21.45 Rust Rust in Eindhoven, waar PSV ondanks een man extra in de laatste vijftien minuten nog niet heeft weten te scoren.

21.40 Madueke mist een goede kans Noni Madueke mist vlak voor rust een prachtige kans om PSV met 1-0 de rust in te schieten. Benfica-doelman Vlachodimos redt.

21.33 Rood Verissimo Lucas Verissimo heeft z'n verstand blijkbaar in Lissabon achtergelaten. Met geel op zak plant hij zijn elleboog in het gezicht van Cody Gakpo en mag vertrekken. PSV na iets meer dan een halfuur met een man meer. "Houdoe en bedankt olé olé!", scandeert de PSV-aanhang. Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia. vergroot

21.30 Max mikt in het zijnet Philipp Max krijgt de beste kans voor PSV in het eerste halfuur. Hij ramt de bal in het zijnet. Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia. vergroot

21.15 Kwartier gespeeld Nog steeds 0-0 in Eindhoven. Benfica loert op de counter en speler Verissimo kreeg eerder geel.

21.00 Afgetrapt We zijn begonnen in Eindhoven. Het PSV-publiek staat er vol achter. Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia.

20.45 Brabants kwartiertje nog Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia. vergroot Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia. vergroot

20.15 Sfeer in het stadion Je zou bijna niet zeggen dat de wedstrijd nog zo'n drie kwartier verwijderd is.

20.10 PSV in verwachte opstelling PSV begint de thuiswedstrijd tegen Benfica in de play-offs van de Champions League met dezelfde basisspelers als vorige week tijdens het eerste treffen in Lissabon. De Eindhovenaren verloren in Estádio da Luz met 2-1 en hebben daardoor dinsdag een overwinning nodig om het hoofdtoernooi te halen. Omdat uitdoelpunten sinds dit seizoen niet meer dubbel tellen, volgt bij een zege van één doelpunt verschil voor PSV een verlenging. Philipp Mwene krijgt rechts in de verdediging opnieuw de voorkeur boven Jordan Teze. Controlerend op het middenveld kiest trainer Roger Schmidt naast aanvoerder Marco van Ginkel voor Ibrahim Sangaré. Davy Pröpper ontbreekt in de selectie wegens een lichte blessure. Voor PSV hangt veel af van het duel met Benfica. De club wil graag weer aansluiten bij de beste 32 clubs van Europa. Daarnaast gaat het dinsdag om veel geld. De startpremie voor de groepsfase van de Champions League bedraagt 15,6 miljoen euro. Op basis van recente prestaties in Europa verdient PSV nog eens 12 miljoen euro als het aan de koningsklasse mag deelnemen. Daar komen nog tv-gelden en recettes bij. Bij Benfica start Jan Vertonghen op de reservebank. De oud-aanvoerder van Ajax is hersteld van een spierblessure. Vorige week ontbrak Vertonghen in de selectie. Opstellingen:

PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli en Max; Van Ginkel en Sangaré; Madueke, Götze en Gakpo; Zahavi. Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Verissimo en Morato; João Mário, Weigl en Grimaldo; Taarabt, Rafa Silva en Jaremtsjoek.

20.00 Clubliefde Foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia.

19.48 Opstelling PSV De opstelling van PSV voor vanavond is bekend.

19.45 De sfeer in Eindhoven zit er goed in Bij het Philips Stadion wachtten duizenden fans de spelersbus van PSV op. "We verwachten dat we doorgaan en niet zo'n bietje ook. 3-0, bij rust al", aldus een van de PSV-supporters. In de liedjes kwam de naam van Hugo de Jonge veel voorbij. De demissionair coronaminister benadrukte maandag nog maar eens dat voetbalsupporters op hun plaats moeten blijven zitten en doelpunten niet hossend mogen vieren. "Hugo, houd je bek", zongen de fans, die buiten het stadion in ieder geval geen afstand houden. Ze hebben ook een uitgebreider liedje over De Jonge gemaakt met daarin onder meer de zinnen: "Hugo, mag ik hier zitten? Hugo, mag ik hier staan?" Kijk hier de beelden terug:

18.30 Deze supporters zijn er klaar voor

17.25 Ook Gijs kan niet wachten

17.00 Stilte voor de storm

16.30 PSV wil ten koste van Benfica naar de Champions League

PSV speelt al vroeg in het voetbaljaar een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. De club uit Eindhoven wil de thuiswedstrijd tegen Benfica, aanvang 21.00 uur, benutten om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Benfica verdedigt een voorsprong van 2-1 in het Philips-stadion. PSV ziet mogelijkheden met die kleine achterstand en put vertrouwen uit de vorige Europese thuiswedstrijden van dit seizoen. Zowel Galatasaray (5-1) als FC Midtjylland (3-0) had weinig te vertellen in Eindhoven. PSV beschikt over een fitte selectie. Benfica is met Jan Vertonghen naar Eindhoven gekomen. De oud-aanvoerder van Ajax is hersteld van een spierblessure. PSV en Benfica strijden niet alleen om sportieve belangen. De startpremie voor de groepsfase van de Champions League bedraagt 15,6 miljoen euro. Op basis van recente prestaties in Europa verdient PSV nog eens 12 miljoen euro als het aan de koningsklasse mag deelnemen. LEES OOK: Dit moet je weten over PSV en de Champions League-miljoenen Harde knallen halen Eindhovenaren midden in de nacht uit hun slaap 'De mooiste prijs ooit', Berry van Aerle won Europacupfinale van Benfica

