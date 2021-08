PSV gaat tegen Benfica op jacht naar de Champions League

16.30

Benfica verdedigt een voorsprong van 2-1 in het Philips-stadion. PSV ziet mogelijkheden met die kleine achterstand en put vertrouwen uit de vorige Europese thuiswedstrijden van dit seizoen. Zowel Galatasaray (5-1) als FC Midtjylland (3-0) had weinig te vertellen in Eindhoven.

PSV beschikt over een fitte selectie. Benfica is met Jan Vertonghen naar Eindhoven gekomen. De oud-aanvoerder van Ajax is hersteld van een spierblessure. PSV en Benfica strijden niet alleen om sportieve belangen. De startpremie voor de groepsfase van de Champions League bedraagt 15,6 miljoen euro. Op basis van recente prestaties in Europa verdient PSV nog eens 12 miljoen euro als het aan de koningsklasse mag deelnemen.