17 torens moeten de pijn verzachten van alweer een afgelaste Brabantsedag

Normaal gesproken zouden de slijptollen, boormachines en hamers volop klinken in het dorp Heeze. De blauwe en witte bouwtenten zouden overal staan. De straten zouden gonzen van de stress van het laatste werk aan de bijzondere wagens voor de Brabantsedag. Maar helaas gaat de theaterparade weer niet door dit jaar. En dus is het stil in het dorp. Maar de facilitaire dienst werkt volop aan een alternatief: zeventien torens moeten dit weekend gaan verrijzen in het dorp.

Voor elke wagenbouwgroep eentje en nog een aparte toren voor alle vrijwilligers, zoals Guus Berkers en Arjen de Bruin. Want ook al is er geen groot evenement door de coronacrisis, zij werken zich een slag in de rondte.

Veel metaal zagen en veel onderdelen in elkaar schroeven om de torens op te bouwen. Zaterdag worden ze in het centrum van het dorp neergezet langs de route. Zondag kunnen de mensen er langs lopen. Het is dan de laatste zondag van augustus, traditioneel de dag waarop de theaterparade gehouden zou worden.

"Moeilijk zo'n stille zomer"

Met een QR-code kun je nu het verhaal horen van de bouwgroep en foto's bekijken van de geschiedenis. "De foto's regelen was niet zo'n probleem met 63 edities van de Brabantsedag", zegt Guus Berkers van de facilitaire dienst. "Het uitkiezen was moeilijker dan het zoeken." De torens blijven zo'n vier weken staan.

Met 20 man werkt de facilitaire dienst aan de torens op een terrein vol met containers achter een paar woonhuizen in Heeze. "In deze containers zitten de bouwmaterialen van alle groepen", vertelt Guus. "Maar nu staat dus alles vol, want de groepen zijn niet aan het bouwen. Moeilijk hoor, zo'n stille zomer."

"Brabantsedag zit in het DNA van Heeze."

Het onkruid staat inmiddels hoog tussen de containers. "Normaal gesproken zouden we aan het maaien, maar dat kan nu niet", zegt Guus. Weer een stil teken van de coronapandemie. En er moet op de centjes gelet worden. De Brabantsedag heeft weer geen inkomsten van het grote publiek. Met veel kunst- en vliegwerk regelt de facilitaire dienst de spullen. "Veel op internet zoeken", zegt Guus.

Guus Berkers kijkt uit naar volgend jaar. Hij is er zeker van dat de parade dan wel door kan gaan. "Of er moeten weer allerlei varianten komen op het virus." En de heren van de facilitaire dienst zijn ervan overtuigd dat iedereen in het dorp weer vol enthousiasme zal bouwen. "De Brabantsedag zit zo in het DNA van Heeze, je begint hier al als klein manneke met bouwen, dat krijg je er niet zo maar uit."

