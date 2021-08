Zo gaat het verder met hond die uit auto werd gezet en op straat gedumpt

Foto: politie vergroot

Grote verontwaardiging over de hond die vrijdag uit een auto werd gezet op de Moerenburseweg in Tilburg. Terwijl de politie op zoek is naar de eigenaar, wordt het dier opgevangen in een asiel.

Het zeker niet de eerste keer dat de Dierenbescherming te maken krijgt met een gedumpt huisdier. "Dumping is een strafrechtelijke overtreding", zegt Dik Nagtegaal van die organisatie. "De politie zal op zoek gaan naar getuigen en proberen de eigenaar te achterhalen."

In veel gevallen is dat onbegonnen werk: als een hond wordt achtergelaten in een bos dan is een eigenaar vaak niet meer te vinden. Maar in het geval van de hond in Tilburg heeft de politie een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Ook zijn er een paar kenmerken bekend van de auto waar de hond uit is gezet.

"De wet maakt geen onderscheid tussen een gevonden dier of een portemonnee."

"Ondertussen zal de de politie het dier naar een opvang brengen of zal ze de dierenambulance hebben gevraagd hem op te halen", gaat Nagtegaal verder. Vervolgens wordt de hond, een kruising tissen een Stafford en Cane Corso, minstens twee weken opgevangen in het asiel. Die termijn ligt vast. "Er is een bewaarplicht van 14 dagen voor een gevonden dier", legt Nagtegaal uit. "Dat komt nog uit de wetgeving van de gevonden voorwerpen. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt of het om een dier gaat of bijvoorbeeld iemands portemonnee of tas. De eigenaar moet de gelegenheid krijgen om het weer op te halen."

In het geval van deze hond kan die termijn in de praktijk langer worden: er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Dat moet eerst worden afgerond. "Dat moeten we eerst afwachten. Net als bijvoorbeeld bij dieren die in beslag worden genomen. Op een gegeven moment geeft justitie aan dat een hond herplaatst mag worden. Een enkele keer, als verwacht wordt dat de eigenaar niet gevonden wordt, kan de rechter beslissen om het dier al eerder vrij te geven."

"Het asiel is voor nu de juiste plek."

Maar in het asiel wordt de hond goed verzorgd, weet Nagtegaal. "Dat is voor nu de juiste plek. Daar zijn ook alle spullen en het voer om het dier tijdelijk te kunnen verzorgen." Dan kan hij op termijn naar een ander huisje.

De belangstellenden om dit hondje een gouden mandje te bieden, lijken in de rij te staan. De afgelopen dagen meldden zich al verschillende mensen bij Omroep Brabant die hem graag zouden adopteren. "Bij mij zal het beestje een goed leven hebben", zegt iemand. "Ik heb al een lieve hond en zou hem ook graag een warm bedje willen bieden", zegt een ander. En een derde nodigt de Tilburgse viervoeter meteen mee uit op vakantie. Al zal dat met deze bewaarplicht, waarschijnlijk niet lukken.

