Nichtje vertelt na 32 jaar in tranen over de moord op haar tante Wies

Meer dan dertig jaar na de moord van Wies Hensen doen familieleden hun emotionele verhaal in 'De Politiepodcast'. De politie noemt de cold case een ‘ongekende achtbaan’. Voor nabestaanden overheerst het verdriet rondom de onopgeloste zaak rondom hun ‘lieve Wies’.

Het nichtje van Wies Hensen was pas elf toen haar tante vermoord werd. De warme herinneringen aan tante Wies zijn nog altijd levendig.

"Kinderen waren alles voor haar."

“Als we daar waren, werd je behandeld als een koninginnetje. Kinderen waren alles voor haar. Er werd meteen gevraagd wat je wilde eten. IJs? Pannenkoeken? Het maakte niet uit, ze maakte alles waar je zin in had. Alles wat je wilde doen, dat mocht. Je werd op handen gedragen”, vertelt Moniek in de eerste aflevering van de podcastserie over haar tante.

Ze weet nog precies hoe ze dat vreselijke nieuws over Wies Hensen in 1989 te horen kreeg.

“Wij sliepen die nacht bij oma. Toen stonden er ineens twee vreemde mannen bij oma binnen. Oma was in paniek en wilde niks kwijt. Ze wilde ons beschermen. De voordeur ging open en tante Vera was op straat helemaal in verdriet. Toen wisten we dat het goed mis was. Wij wilden ook weten wat er aan de hand was. Toen hebben ze ons verteld dat tante Wies vermoord was”, vertelt ze in tranen.

"Er werd veel over Wies gepraat. Over de daders werd gezwegen."

De politie hoopt door de podcast en andere acties zoveel mogelijk informatie te delen over de 32 jaar oude zaak. Een team werkt nu hard om de zaak alsnog op te lossen. Want jarenlang werd er vooral veel over Wies gepraat. Over het feit dat ze een rauwdouwer was en een kroegtijger. Ze stond bekend als kwetsbaar en iemand die alles deed om erbij te horen. "Maar over de daders werd gezwegen", aldus de politie.

Het coldcaseteam wil daar verandering in brengen. Er is inmiddels al een DNA-profiel, nu ontbreekt alleen nog een naam. Wie iets weet over de moord op Wies Hensen kan contact opnemen met de politie. De beloning voor de gouden tip bedraagt 30.000 euro. De eerste aflevering van de podcast over Wies Hensen luister je hier.

