Politie weet zeker dat mensen meer weten over de moord op Wies Hensen

De politie is ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de moord op Wies Hensen uit Budel in 1989. Ook houdt de politie er rekening mee dat er mensen zijn die weten wie de daders zijn. Dat zegt een woordvoerder van de politie woensdag tegen Omroep Brabant.

De politie heeft een sterk vermoeden dat Wies op de avond van 29 augustus 1989 met twee onbekende mannen de kermis in Budel verliet. Een van hen had blond, krullend haar. Waarschijnlijk kwamen de twee niet uit Budel.

Een dag later werd ze dood gevonden in Dommelen. Ze lag naakt in een sloot en bleek door wurging om het leven gebracht. Vanwege de plek waar Wies' lichaam is gevonden, vermoedt de politie dat de daders wel eens uit Valkenswaard of de omgeving kunnen komen.

'Flardje van vaag gerucht kan al helpen'

De politie gebruikt onder meer een podcastserie om toch nog beweging te krijgen aan de 32 jaar oude zaak. Volgens de makers werd er jarenlang vooral veel over Wies gepraat. Ze stond bekend als kwetsbaar en iemand die alles deed om erbij te horen. "Maar over de daders werd gezwegen", aldus de politie. De politie hoopt dat mensen die meer weten, nu wel gaan praten.

"We roepen echt iedereen op om met informatie te komen. Al heb je maar een klein flardje van een vaag gerucht gehoord dat ons zou kunnen helpen", zegt de woordvoerder. De beloning voor de gouden tip bedraagt 30.000 euro.

DNA-profiel

Er was al sprake van een doorbraak in de zaak. Afgelopen zaterdag werd bekend dat er een DNA-profiel is van een potentiële dader. Dat is afkomstig van DNA-sporen die zijn gevonden op spullen op de vindplaats. Vastgesteld is dat het om DNA van een man gaat, meer is nog niet in de openbaarheid gebracht.

Een naam van een verdachte ontbreekt nog. Als het onderzoek ertoe leidt dat iemand wordt aangehouden, kan diens DNA worden vergeleken met het 32 jaar oude DNA.

