Corona zorgde in Oisterwijk voor veel meer geboortes: 'Gigantisch druk'

De gebruikelijke wand met trotse geboortekaartjes die in iedere verloskundigenpraktijk te vinden is, liep dit voorjaar bij De Bron regelmatig over. Dat er een ‘coronagolf’ aankwam hadden ze in de praktijk in Oisterwijk al zien aankomen. “Negen maanden eerder was er al een toename van het aantal aanmeldingen”, zegt verloskundige Pascalle van Veldhoven. “Daarna hebben we nog nooit de verzameling geboortekaartjes zo vaak moeten verversen.”

Van Veldhoven noemt de forse stijging van het aantal geboortes in Oisterwijk "een van de mooie dingen" die uit de coronapandemie zijn voortgekomen. Een verklaring heeft ze ook. "Het sociale leven viel grotendeels stil. Iedereen bleef meer thuis en moest het daar gezellig maken, ook voor elkaar."

In de verloskundigenpraktijk kregen ze het ‘gigantisch’ druk. “Niet alleen de spreekuren werden drukker, maar de toename in bevallingen en visites zorgden ook voor veel werk.”

"Het ziekenhuis voelde niet veilig meer."

Dat aanstaande ouders vanwege de coronacrisis meer kozen voor een thuisbevalling was vooral in het begin van de pandemie het geval, benadrukt ze. "Het ziekenhuis voelde niet veilig meer, daar kon je besmet raken, dus pasten zwangeren hun aanvankelijke keuze voor een ziekenhuisbevalling vaak aan."

In Oisterwijk merkten ze daar overigens niet heel veel van. “Wij doen altijd al iets meer thuisbevallingen.”

"Het aantal vroeggeboortes nam af."

Los van het toegenomen aantal geboortes wijst Van Veldhoven ook nog op een ander positief effect van de coronacrisis. "Het aantal vroeggeboortes nam af. In heel Nederland werden bijna een kwart minder kinderen te vroeg geboren. En dat is heel positief", voegt de verloskundige er aan toe.

Ook hier ligt de verklaring volgens haar in het verlengde van de coronamaatregelen. "Zwangere vrouwen hoefden plotseling veel minder. Feestjes, verjaardagen en andere sociale verplichtingen waren er niet meer. Ook was er veel minder stress.”

En in die rust, dat weet iedere verloskundige, wil een ongeboren kind zich graag zo lang mogelijk wentelen.

