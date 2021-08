Rapporten undercoveragent in cokezaak Zevenbergschen Hoek onbruikbaar

Foto: archief vergroot

De rapporten die undercoveragent ‘A4265’ schreef in zijn onderzoek naar Joop M. (45) uit Zevenbergschen Hoek worden niet langer aangedragen als bewijs door het OM. Joop M. wordt verdacht van cokehandel en witwassen. Zijn zaak werd donderdagmiddag behandeld in de rechtbank van Breda. Toen werd duidelijk dat de verslagen van de undercoveragent niet zijn getekend door hem. De agent is inmiddels overleden.

In het onderzoek naar de man uit Zevenbergschen Hoek werd een undercoveragent ingezet, die naast de verdachte ging wonen. Ook nadat de verdachte in de cel belandde, ging de undercoveroperatie door. De politie vermoedde dat de vrouw van Joop M. door bleef gaan met witwassen. Die actie werd agent 'A4265' te veel. Hij stapte uit het leven.

De informatie uit de undercoveroperatie, zal het Openbaar Ministerie niet langer meer als bewijs aandragen. De verslagen die een agent schrijft, moeten altijd ondertekend worden. Dat had de undercoveragent nog niet gedaan. “In een normale situatie is dat geen probleem, maar dat is in deze zaak anders. Door het overlijden blijven ze ongetekend", legt de officier van justitie uit. "Er kan niet worden vastgesteld of hij daar nog achter stond en dat kan nu ook niet meer worden getoetst.”

"Hij kan niet wachten om weer aan de slag te gaan."

Wel draagt het Openbaar Ministerie nieuw bewijs aan, uit een gehackte telefoon van Joop M. . Vlak voordat hij zich moest melden stuurde hij naar een crimineel contact: “Zodra ik buiten ben hoor je mij gelijk. Een goed verhaal opzetten en dat een paar keer per jaar doen.” Volgens de officier van justitie zal hij zich in de toekomst alleen maar voorzichtiger gaan bewegen. “Een beroepscrimineel met een groot internationaal netwerk die niet kan wachten om weer aan de slag te gaan.”

De man uit Zevenbergschen Hoek werd al verdacht van de import van partijen coke van ruim 1300 kilo. Daar kwamen donderdagmiddag nog eens twee verdenkingen van 60 en 450 kilo bij.

Is Joop M. te linken aan ‘Zebra’?

M. kwam in het vizier van politie en justitie in Oost-Nederland, die berichten onderschepten over ene ‘Zebra', een bijnaam die ze aan Joop linken. Zijn advocaat Simone van Hees heeft grote vraagtekens bij die link. “Op geen enkel moment noemt hij zichzelf ‘Zebra’. De opsporing heeft vastgesteld dat client de bijnaam ‘Kickstarter’ zou gebruiken.”

Extra veiligheidsmaatregelen

Voor deze tussentijdse zitting trof de rechtbank uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen. Aan journalisten is gevraagd om geen namen van officieren van justitie, rechters, griffiers en/of rechter-commissaris te noemen. Op de schermen in de rechtbank zijn die dan ook niet zichtbaar, maar staat bij het zaalnummer ‘LET OP’. Na een dubbele legitimatie kan iedereen die zich vooraf aangemeld heeft gewoon plaatsnemen.

