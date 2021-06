‘Grote waardering’ voor undercoveragent die zelfmoord pleegde, zegt OM

Rechtbank / Gerechtsgebouw Breda foto: Henk Voermans vergroot

“Een persoonlijk drama met een enorme impact op de privé-omgeving,” dat zei de officier van justitie donderdag over de undercoveragent die in Zevenbergschen Hoek uit het leven stapte. Zijn plotselinge dood in april dit jaar was ‘abrupt en zeer aangrijpend’. ' En de impact was groot op zijn naasten, collega's en de verdachte, zei de officier van justitie voor de rechtbank in Breda. Agent A4265’ was bezig met een onderzoek naar zijn buurman, die verdacht wordt van cokesmokkel en witwassen.

Dat 'target' was verdachte Joop M. (45). De man kwam in het vizier van politie en justitie in Oost-Nederland, die berichten onderschepten van ene ‘Zebra', een bijnaam op de cryptotelefoon van Encrochat die ze aan Joop linken.

Undercover buurman

De politie besloot hem van heel dichtbij te gaan volgen. Een speciaal politieteam kocht een huis naast de verdachte en de undercoveragent ging daar wonen.

De politie volgde intussen ook een spoor naar de haven van Vlissingen. Op 1 juli zomer 2020 startte Operatie Portunus, waarbij een tiental Zeeuwse havenmedewerkers werd opgepakt, voor de import van drugs.

Zelfdoding

De zaak van de verdachte in Zevenbergschen Hoek - de buurman van de agent dus - leek zijdelings verband daarmee te houden. Hij belandde in september in de cel. Omdat de politie vermoedde dat zijn vrouw bleef doorgaan met witwassen, ging de undercoveroperatie ook door. Maar naar verluid werd het geheime van zijn werk en de grote spanning, hem te veel en kon de agent het niet meer aan. In diverse media is gemeld dat hij een liefdesaffaire kreeg met de vrouw van de verdachte. Maar daarover zegt het OM niets.

Op 14 april stapte 'A4265' hij uit het leven. Over de man is verder niets bekend, zelfs geen leeftijd.

Coke

De buurman uit Zevenbergschen Hoek wordt verdacht van de import van 812 kilo coke naar de haven van Moerdijk (oktober 2018). De politie vond bij de drugs een peilbaken. Dat apparaatje in de bananendoos leidde naar de verdachte. En

er was nog een partij van 500 kilo coke die in Neu-Ulm, Duitsland is gevonden (eind 2019)

Het OM verdenkt hem van meer zaken ‘tussen de tientallen en honderden kilo's’, zei de officier van justitie donderdag in Breda. Hij kondigde aan dat er mogelijk nog drugszaken bij komen.

Het OM denkt dat de man al jaren actief is in de georganiseerde cocaïne-invoer. “Onder elke steen die we optillen komen nieuwe feiten vandaan", zei de officier van justitie. “Hij heeft een groot crimineel netwerk. Hij zat op Enchrochat en recent hebben ze ook een Sky-account ontdekt" Het OM denkt dat het witwassen al tien jaar bezig was. Concreet is bijna 1 miljoen euro misdaadgeld in beeld.

'Puzzelstukjes'

De advocaat van de verdachte zei dat het dossier bestaat uit losse puzzelstukjes en onvoldoende bewijs. De witwasverdenking vindt ze overdreven. Geld komt uit de massagepraktijk. “Het OM vermoedt dat die massagepraktijk niet bestaat? Nou dan hebben ze de massagetafel niet gezien. Het geld komt ook van het opknappen van oldtimers”, zei Simone van Hees.

In een caravan vonden agenten geld van de verdachte. ‘Van het pokeren’, zei zijn advocate. ‘De omvang van het witwassen wordt sterk overdreven'. De advocaat vroeg de rechtbank rekening te houden met alle schijnwerpers die nu ineens zijn gericht op de zaak. “Het triest overlijden van een undercoveragent, die zorgt voor alle aandacht,” zei Van Hees die vraagtekens plaatste bij de ingrijpende politieoperatie. “Een infiltratie in een gezin met een minderjarig kind? Totaal onbegrijpelijk. En dan de suggesties dat er avances waren?”

Mobieltje in pak macaroni

Ze vroeg om vrijlating uit voorarrest. Het OM verzette zich en wees erop dat hij is doorgegaan vanuit zijn cel. “In december geeft hij zijn partner nog opdracht voor vier ton bitcoins aan te kopen. En we hebben zijn cel doorzocht. In een pak macaroni hebben we een telefoon aangetroffen. ‘Om zijn zaakjes verder te kunnen regelen', zei de officier.

Joop M. reageerde zelf ook nog kort: “Er is een gezin kapotgemaakt, ik ben een beetje sprakeloos eigenlijk".

De rechtbank besliste dat de man in de cel blijft, omdat het lijkt dat hij een 'aanzienlijke rol' had. Het proces is opgeschort tot eind augustus.

