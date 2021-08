Coronanieuws: 'Vaccins beschermen even goed tegen opname bij Delta-variant'

15.41

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen etmaal 2853 nieuwe coronabesmettingen in ons land geregistreerd. Dat zijn er flink meer dan vorige week vrijdag, toen 2211 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Ook het weekgemiddelde viel hoger uit dan vorige week (2585 tegen 2371). In Brabant ging het om 299 nieuwe positieve gevallen.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is iets toegenomen. Het staat nu op 1,02. Dit wil zeggen dat 100 mensen met het coronavirus 102 anderen besmetten. Afgelopen dinsdag stond het reproductiegetal nog op 1,01. Het cijfer wordt altijd berekend over de situatie van ongeveer twee weken geleden, omdat het anders niet betrouwbaar genoeg is. 1,02 slaat dus op de situatie van 12 augustus.

Er werd één patiënt opgenomen in een ziekenhuis in onze provincie en voor zover bekend overleed er niemand aan COVID-19. Elders in het land werden afgelopen etmaal vier nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona bij het RIVM geregistreerd. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal in die tijd overleden zijn, want het duurt vaak een poosje voor een sterfgeval wordt doorgegeven. Donderdag meldde het RIVM aanvankelijk acht nieuwe sterfgevallen, maar dat aantal is vrijdag bijgesteld naar zeven.