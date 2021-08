Toch een klein beetje Paaspop: een mini-festival

Paaspop kan tóch doorgaan dit jaar, maar dan in een mini-variant. Er komt een kleine editie van het festival, waarvoor slechts 750 kaarten beschikbaar zijn. Die gaan aanstaande maandag in de verkoop.

Bij het mini-festival 'Paaspop XS' op 4 september zijn er drie podia in een mini-uitvoering op het festivalterrein, meldt de organisatie. Daarnaast is er een foodtruck-plein. "Na anderhalf jaar van exclusieve livestreams, een unieke Paaspop Paper en digitale optredens is het tijd voor het echte werk! Maar dan een Madurodam-versie", zo zegt de festivalorganisatie.