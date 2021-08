Dief PSV-shirt bij herdenkingsplek Van Raaij beboet: 'Dit is grafschennis'

De Eindhovenaar die vorig jaar een PSV-shirt stal van de herdenkingsplek voor Harry van Raaij moet een boete van 500 euro betalen. Eigenlijk verdiende hij volgens de rechter een gevangenisstraf, maar gelet op zijn persoonlijke omstandigheden streek ze over haar hart en volstond een geldboete. Er was twee weken celstraf geëist.

Hoe kan het dat iemand die veertig jaar supporter is van PSV tot een diefstal komt van zo'n emotioneel beladen plek dat de wandaad door de complete achterban van de club zwaar werd veroordeeld? Dat vroeg de rechter in Den Bosch zich vrijdag af toen de dief tegenover haar zat.

Dronken bui

Ze vergeleek zijn daad met 'grafschennis'. De man, zo diep mogelijk weggedoken in zijn stoel, kon alleen maar stamelen dat het een dronken bui was gebeurd. Hij wist niet eens meer dat hij het had gedaan. Sterker nog: hij wist niet eens wat er aan de hand was en waarom al die spullen daar lagen.