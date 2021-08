400 euro voor een studentenkamer in Brabant: dit krijg je ervoor

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 400 euro voor studentenkamer in Brabant: dit krijg je ervoor

De prijzen voor een studentenkamer blijven maar stijgen en het aanbod wordt steeds kleiner. De gemiddelde huurprijs in Brabant: 400 euro per maand. Vier jaar geleden was dat 338 euro. Student Walter Nijhout betaalt voor zijn kamertje in Eindhoven 390 euro. Wat krijg je voor dat bedrag?

Walter zit met zijn studentenkamer net boven het gemiddelde van een kamer in de Lichtstad. Want in Eindhoven ligt die prijs nu op 375 euro, inclusief gas, water en licht.

Geen woonkamer

Aan de Marconilaan, naast de coffeeshop, zit de voordeur naar de vier studentenkamers . In één ervan woont Walter. Via een smalle trap kom je bij een nog smaller gangetje met zes deuren. Vier studentenkamers, een keuken en een douche met wc.

Twaalf vierkante meter, zo groot is de studentenkamer van de hbo-student automotive. ‘’Ik heb een hoogslaper, een gedeelde keuken en een gedeelde wc. Een woonkamer is er niet. Ja, dat is het eigenlijk wel.’’ Bijna 400 euro is veel geld, vindt Walter.

Gaten in de muur

‘’Er is nul onderhoud hier, de ramen worden niet gewassen, het internet is laatst twee dagen uitgevallen, omdat de verhuurder vergeet te betalen’’, somt hij op. Dingen waar hij en de drie andere huurders wel voor betalen.

‘’In de badkamer zitten gaten in de muren omdat er geen goede afzuiging is. Niks is afgewerkt.’’ Daarom stapt de student naar de huurderscommissie met het doel dat de huur omlaag gaat.

De gedeelde badkamer met wc. (Foto: Noël van Hooft) vergroot

Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. ‘’Het is hier heel gezellig in huis. Hiervoor had ik een studio buiten het centrum en daar betaalde ik 500 euro per maand. Dat was helemaal niet leuk, ik wilde samenwonen met andere studenten.’’

Hij woont nu ook een stuk beter qua locatie: zes minuten fietsen of een kwartiertje lopen en hij is bij de hogeschool.

Vechten om een kamer

Een rondje op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) leert dat studenten moeite hebben met de hoge huurprijzen. De hoge kosten zorgen ervoor dat studenten niet meer in hun studiestad kunnen wonen. En als ze dat wel willen, zijn er twee opties: een lening aangaan bij de overheid of papa en mama lief aankijken.

Een student die 360 euro per maand betaalt, kan dat naar eigen zeggen doen omdat hij volledig bij leent via DUO. ‘’Ik heb daar bewust over nagedacht. Ik heb na mijn studie een redelijk succesvolle job waardoor ik het makkelijk kan afbetalen. Maar ik snap best dat je dat niet aandurft’’, vertelt de derdejaarsstudent.

En de kosten is één, het aanbod is een groter probleem. ‘’Je hebt een prima kamer voor 400 euro, maar je komt er gewoon niet tussen. De competitie is groot: je zit met acht anderen te vechten om een kamer.’’

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.