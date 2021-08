32 jaar later kun je de plaats delict van omgebrachte Wies Hensen bezoeken

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Door virtual reality terug naar het plaats delict

Tijdens je bezoek aan de kermis, nog even langs een plaats delict lopen. Het klinkt misschien wat bizar, maar toch kunnen bezoekers van de kermis in Budel dat doen deze week. Het gaat natuurlijk niet om een echte plaats delict, maar om een virtuele. De moord op Wies Hensen is echter wel echt gebeurd. De politie hoopt op deze manier de zaak alsnog op te lossen.

Met een grote truck en flyers trekt de politie de aandacht van kermisgangers. Ze worden uitgenodigd om een VR-bril op te zetten. Door die bril lijkt het alsof je écht op de plaats delict staat en krijg je informatie over de verschillende sporen. Een indrukwekkende manier volgens de bezoekers. “Je staat nu heel dichtbij, dat is heel anders dan wanneer je het op televisie ziet”, vertelt een vrouw nadat ze de bril droeg.

“Nooit te laat om te praten.”

Ruim dertig jaar geleden werd al het DNA van een mogelijke dader onderzocht, maar dat was met de technieken van toen niet genoeg om tot een daderprofiel te komen. Door nieuw onderzoek is dat nu wel gelukt. “We kunnen dat gaan gebruiken in een vergelijking met een eventuele verdachte”, legt politiewoordvoerder Dion Luijten uit. Voordat dat kan, moet er natuurlijk wel een verdachte gevonden worden.

‘Het is nooit te laat om te praten’, staat groot op de wagen waarmee de politie aanwezig is in Budel. Door Budelnaren die destijds ook op de kermis waren de beelden van het plaats delict voor de schotelen hoopt de politie op nieuwe tips. “Ze kunnen met die bril herinneringen boven krijgen en misschien wel dingen gaan vertellen waarvan ze in het verleden gedacht hebben dat het niet zo belangrijk is”, aldus Luijten.

