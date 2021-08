Coronanieuws: 237 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

11.00

Afgelopen anderhalf jaar zag je hen nauwelijks in het openbaar vervoer. Studenten aan hogescholen en universiteiten volgden hun lessen noodgedwongen thuis achter de laptop. Maar dat verandert maandag. Hogescholen openen dan de deuren en een week later is het de beurt aan de universiteiten. Ook de mbo's - die voor de zomervakantie al deels open waren - gaan maandag weer volledig beginnen.

De verwachting is dat door alle versoepelingen ongeveer tachtig procent van het oude aantal reizigers de weg naar het ov weer gaat vinden, vooral in oktober en november. "Als iedereen dan weer terugvalt in het oude gedrag, en we dus weer allemaal dezelfde trein pakken, staan we ouderwets in elkaars nek te hijgen", zegt Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL bij de NOS. "Zeker nu we plekken sneller als druk ervaren, kan dat tot problemen leiden."