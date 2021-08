Coronanieuws: aantal coronagevallen stijgt sneller dan vorige week

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Aantal coronagevallen stijgt sneller dan vorige week.

Liveblog

09.15 Aantal coronagevallen stijgt sneller dan vorige week Het coronavirus verspreidt zich sneller dan vorige week. Daardoor gaan de risiconiveaus in enkele regio's waarschijnlijk omhoog en mogelijk kleurt Nederland ook iets roder op de Europese coronakaart. Als de stijging aanhoudt, zou dit gevolgen kunnen hebben voor de versoepelingen die het kabinet in de loop van september zou willen doorvoeren.

08.33 Opnieuw vervuilde coronavaccins gevonden in Japan

Japan heeft opnieuw vervuilde coronavaccins van Moderna ontdekt. Die werden gevonden in de regio Okinawa. De lokale autoriteiten stoppen tijdelijk met het toedienen van het middel. Donderdag werden ruim 1,6 miljoen Moderna-vaccins uit voorzorg teruggehaald vanwege een onbekende substantie in sommige flesjes. Het is niet bekend om wat voor vervuilingen het gaat en of die een gevaar opleveren voor de gezondheid. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

