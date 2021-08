Geen parade, maar wel zuilen vol herinneringen aan Brabantsedag

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Helaas weer een Brabantsedag zonder publiek.

Een dorp vol bezoekers uit de verre omgeving, de mooiste praalwagens en theateracts in een lange parade. Voeg aan dat plaatje (meestal) stalend zomerweer toe en je hebt de Brabantsedag in Heeze. Het contrast met zondag kan bijna niet groter, toch hangt er een vleugje van het theaterfeest in de lucht.

Rob van Kaathoven Geschreven door

Het is grauw, nat en relatief stil in het drop. Een herfstachtige zondag in augustus. Ook dit jaar gooit corona roet in het eten, maar toch kan je langs de route een vleugje Brabantsedag proeven. De 'paradepaaltjes' sieren de route. Zuilen met oude foto’s en QR-codes die linken naar verhalen van wagenbouwers.

Voorzitter van de Brabantsedag Boukje van Ettro kijkt met weemoed naar de foto’s. “Het kriebelt wel ontzettend. Je mist het publiek, daar doen we het toch voor. Je werkt hier ook een heel jaar naartoe en daarom is het zo’n gemis dat het dit jaar niet kan.“

(foto: Omroep Brabant) vergroot

Paradeplaatjes

De paradepaaltjes staan nog tot 24 september in het dorp. Dorpsbewoners kunnen daarnaast ook iets blijvends bij elkaar sparen. De paradeplaatjes, een stickerboek over de Brabantse dag, is populair in Heeze. Jong en oud komt deze druilerige zondag naar het plein voor het gemeentehuis waar de laatste ontbrekende plaatjes geruild kunnen worden.

Als het aan Ettro ligt wordt dit geen nieuwe traditie, maar trekken de wagens volgend jaar gewoon weer door Heeze: “We hebben een traditie van meer dan zestig jaar. Dit is geen afstel, maar uitstel. Volgend jaar staan we hier gewoon weer”.

Winnaars uit voorgaande jaren

Kan je niet nog een jaar wachten? Omroep Brabant televisie blikt zondagavond terug op al het moois dat eerder door de straten van Heeze trok in een speciaal programma met de winnaars van de afgelopen tien jaar.

