Branden op bedrijventerrein Kasteeldreef in Drunen houden aan

Op bedrijventerrein Kasteeldreef in Drunen woedde zondagnacht weer brand. Dit keer vatte een stapel autobanden aan de Industrieweg vlam. Naast deze stapel banden stond een bestelbus, maar de brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen.

Het is de laatste tijd vaak raak op en rond bedrijventerrein Kasteeldreef.

Mobiele camera's

Donderdagnacht werd een houten gebouwtje aan de Christiaan Huygensweg door brand verwoest. Begin deze maand woedde er brand in een leegstaande growshop aan de Industrieweg, eind juli vatten aan het Groenewoud een caravan en een keet vlam en aan de Kasteeldreef ging in december een loods in vlammen op.