‘Gouden’ Kelly zorgt voor trots bij haar oude cluppie: ‘Echt niet normaal’

De jeugdclub van tafeltennisheldin Kelly van Zon uit Dongen kan haar geluk maandagochtend niet op. Ze pakte goud tijdens de Paralympics in het Japanse Tokio. “Ze blijft onze Kelly”, weet Arnold Bakx van tafeltennisvereniging BSM.

De prijzenkast van de vereniging staat nog altijd vol met eremetaal van de jonge Kelly. "Niet van ons hoor", grapt de 61-jarige Bakx, die inmiddels trainer bij de club is. En de zaal heet, hoe kan het ook anders, de Kelly van Zonzaal. De trots straalt er nog altijd vanaf in het clubgebouw. “Voor de derde keer goud. Dit is echt niet meer normaal."

"Kelly kon net over de tafel kijken."

Ook al was hij toen nog geen trainer, hij kan zich de jonge sporter nog goed herinneren. “Kelly kon net over de tafel heen kijken. Ze was een jaar of zeven toen ze bij ons begon. Ze had toen nog lang blond haar”, vertelt Bakx glunderend. “Haar vader speelde ook bij ons, net als haar oom.”

Andersom is Kelly haar club ook nog niet vergeten. “Ze komt nog wel eens naar ons. Dan tafeltennist ze met de jongeren. Ook komt ze nog wel eens naar de competitie kijken”, weet Bakx. “De jeugd kijkt enorm tegen haar op. Ze heeft een gehandicapt meisje bij ons echt goede tips gegeven.”

"Ze doet niet uit de hoogte, dat siert haar."

Of de grond in Dongen heilig is? En heeft de club haar al op jonge leeftijd de doorslaggevende tips gegeven? De tafeltennisser uit Dongen reageert nuchter en bescheiden. "Ze heeft bij zoveel clubs getraind, het komt niet door ons dat ze nu zo goed is, hoor."

“Ze is zo gewoon gebleven. Kelly is gewoon Kelly. Ze doet niet uit de hoogte, dat siert haar", weet hij. "Een paar weken geleden stond ik nog met haar te kletsen in de supermarkt." En dus droomt de trainer er stiekem al van dat 'de doodgewone' Kelly na haar topsportcarrière terugkomt naar BSM. “Dat zie ik haar wel doen.”

De tafeltennisster won in de finale van de Russin Viktoria Safonova met 3-2. Dit is voor de Dongense de derde keer op rij dat ze de paralympische tafeltennisfinale wint. In 2012 in Londen en in 2016 in Rio de Janeiro won ze ook al goud.

Het regende maandag overigens nog meer medailles. Sanne Voets uit Berghem heeft tijdens de Paralympische Spelen maandagochtend een gouden medaille gewonnen voor haar kür op muziek.

