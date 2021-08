'In Breda dood gevonden Poolse meermalen door hoofd geschoten'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Buurman dode vrouw in Breda: 'Moeder van drie had vaak ruzie met haar vriend die nu is opgepakt'

De vrouw die in februari dood werd gevonden in haar huis in Breda, is meermalen door haar hoofd geschoten. Dat is deze ochtend bekend geworden in de rechtbank in Breda. Hier staat haar vriend pro forma terecht voor moord. De woning waar het slachtoffer werd aangetroffen, staat aan de Cornelis Outshoornstraat.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte de vrouw met opzet van het leven beroofd door haar meermalen door het hoofd te schieten. Dit zou hij ‘na kalm beraad en rustig overleg’ hebben gedaan, zo is de bijna 36-jarige Pool ten laste gelegd. De man werd op dezelfde dag nog in zijn woonplaats Dordrecht aangehouden.

Onderzoek naar voetsporen bij het appartement (foto: Tom van der Put/SQ Vision).

Slachtoffer had drie kinderen

De vrouw, die ook uit Polen komt, werd op 21 februari aangetroffen. Ze had drie kinderen, van wie er twee nog bij haar woonden. Het is niet duidelijk of ze thuis waren op de dag dat hun moeder om het leven is gebracht. Het is evenmin bekend waar ze nu verblijven.

Een buurvrouw die een reservesleutel van het huis van de overleden vrouw had, vertelt dat de vriend vaak over de vloer kwam. "Ze hadden zeker langer dan een jaar een relatie, maar er was echt vaak ruzie”, aldus de vrouw. Volgens haar is de politie een aantal keren aan de deur geweest.

'Verdachte werd behandeld vanwege PTSS'

Een buurman van het slachtoffer beaamt dat er ‘heel vaak ruzie’ was. “Je hoorde vaak geschreeuw”, aldus de man. Volgens hem heeft de verdachte ooit verteld dat hij trauma’s had: “Tegen mij heeft hij gezegd dat hij uitgezonden is geweest en onder behandeling staat voor een posttraumatische stress-stoornis (PTSS)."

Een goede vriendin van de man uit Dordrecht bevestigt aan Omroep Brabant dat het koppel vaak ruzie had. "De vrouw haalde dan met messen en andere voorwerpen naar hem uit. Ze zette ook het mes op zijn lichaam", aldus de vriendin van de verdachte. Volgens haar had de Bredase problemen met haar ex, die de vader van haar kinderen is. Ze had met beiden te doen: "Zij heeft dit niet verdiend maar hij ook niet.”

