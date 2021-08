Coronanieuws: slechts handvol boetes bij controles op coronabewijs

00.05



Binnenlandse en buitenlandse toeristen hebben vorig jaar 52 miljard euro uitgegeven in ons land. Dat is 43 procent minder dan in 2019. De grootste krimp zit volgens het CBS bij toeristen uit het buitenland. Het aandeel toerisme in de Nederlandse economie is gedaald naar 2,4 procent van het bruto binnenlands product, terwijl dit in 2019 nog 4,4 procent was. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is de toeristische sector in een klap de groei van meer dan tien jaar kwijt.