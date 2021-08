Neergestoken vrachtwagenchauffeur erg geschrokken, nazorg geregeld

Foto: Bart Meesters/SQ Vision Foto: Bart Meesters/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Bart Meesters/SQ Vision

De vrachtwagenchauffeur die maandag bij een verkeersruzie op snelweg A59 door een man werd gestoken, maakt het naar omstandigheden goed. Dat meldt Guido Handels, directeur van transportbedrijf H&B Logistics aan Omroep Brabant. ‘’Onze chauffeur is natuurlijk wel heel erg geschrokken.’’

Ook Handels is geschrokken van het steekincident. ‘’Er is gisteren op de snelweg een voorval geweest met een medeweggebruiker. Dat is flink uit de hand gelopen. Ik vind het heel erg triest dat zoiets kan gebeuren. We zijn allemaal heel erg geschrokken.’’

‘’Gelukkig is er geen slagader geraakt. Dit had heel anders kunnen aflopen.’’

Wat er precies voorgevallen is, wil de directeur niet vertellen. Duidelijk is dat er in de file op de A59 bij Maaspoort een ruzie ontstond tussen een man in een auto en de vrachtwagenchauffeur. De automobilist stapte uit en stak drie banden van de vrachtwagen lek. Toen de vrachtwagenchauffeur verhaal wilde halen, werd hij zelf ook gestoken. De dader wist direct daarna via de snelweg te vluchten.

Het slachtoffer werd in de ambulance behandeld. ‘’Gelukkig is er geen slagader geraakt. Dit had heel anders kunnen aflopen’’, blikt Handels terug. ‘’De chauffeur is bij ons op het bedrijf opgevangen en we hebben nazorg geregeld.’’

H&B Logistics heeft vestigingen in onder meer Oss en Den Bosch.

Bekijk hier de beelden van vlak na het steekincident.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK

Man steekt vrachtwagenchauffeur bij verkeersruzie op A59

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.