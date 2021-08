Wachten op privacy instellingen... Foto: Twitter/Politie Roosendaal Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie graaft lichaam op in Halsteren wegens 'verdacht overlijden'

De politie heeft dinsdagochtend op de katholieke begraafplaats in Halsteren een lichaam opgegraven. Het gaat volgens betrouwbare bronnen om Mia Grinwis-Wouts. De politie geeft aan dat degene die is opgegraven mogelijk slachtoffer was van een misdrijf.

Mia Grinwis-Wouts is geboren op 13 juli 1947 en overleden op 16 mei vorig jaar. Ze lag begraven naast haar man Christ Grinwis, die ruim een half jaar later overleed, in december 2020. Grinwis (65) was vooral bekend in Halsteren als voormalig supermarkteigenaar. Volgens BN DeStem gaan er al een tijdje geruchten in het dorp over Chris en Mia Grinwis. Er is vooral verbazing over de plotselinge dood van het tweetal.

Het lichaam dat nu is opgegraven gaat naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daar wordt de doodsoorzaak onderzocht. Het andere lichaam -van Chris Grinwis- is al onderzocht voor het is begraven. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Ook de precieze reden van de opgraving vandaag op het kerkhof geeft de politie niet.

Het komt maar weinig voor dat de politie lichamen opgraaft op begraafplaatsen.

Er is nog niemand aangehouden in verband met dit onderzoek, meldt de politie.

