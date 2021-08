Minder eters in reuzenrad tijdens wisselvallige zomer, wel gevulde musea

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Het smakenrad één van de extra horecalocaties tijdens de Bosche Zomer 2021

Eigenaar Bram Verleg van het Smakenrad in Den Bosch is zo tegen het einde van een wisselvallig zomerseizoen inmiddels een vakkundig weerman. Nooit eerder moest hij zoveel bezoekers van zijn culinaire reuzenrad vanwege slecht weer naar beneden laten verkassen. “Je kunt het nooit op voorhand zeggen”, zegt Verleg. “Geven ze aan dat het gaat regenen, schijnt de zon en als ze onweer voorspellen, is er toch niks aan de hand.”

Agnes van der Straaten & Jan Peels Geschreven door

Nog een paar dagen en dan zit 'de Bossche zomer' er weer op. In de maanden juli en augustus zijn er verspreid over de stad zeker 160 evenementen geweest onder die vlag, die niet alleen de Bosschenaren maar ook de toeristen weer naar de stad moesten lokken. Maar voor de horeca gooide het slechte weer roet in het eten.

In het Smakenrad aan de Pettelaarse Schans , een reuzenrad waarin je kunt dineren, kwamen twintig procent minder bezoekers ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor iedereen die het wel aandurfde kon de verwarming aan in de gondeltjes van het reuzenrad en zat er gelukkig een dakje op. Bram Verleg hoopt nog op een Indian Summer. “Het is gewoon veel gezelliger als het mooi weer is. De sfeer is er echt wel, het uitzicht meestal ook. Maar iedereen is veel vrolijker als de zon schijnt."

Huibert Wildschut, directeur van 'de Bossche zomer', is al met al toch een tevreden mens: “Vanwege corona wilden we alle evenementen spreiden in tijd en ruimte en niet alles meer in de binnenstad. Vorig jaar voor het eerst, maar ook dit jaar is dat weer heel succesvol gebleken. Ook zonder corona wordt iedereen hier heel erg blij van. Ik heb er hele goeie hoop op dat dit een blijvertje wordt.”

En het weer? Wildschut: ”Een aantal terrassen had graag beter weer gewild, maar door de bank genomen was de Bossche zomer echt wel een succes. Van spelletjesavond tot operadiners en van de kermis tot springkussenfestivals. Het aanbod was heel erg breed. En daar is heel veel gebruik van gemaakt.”



Musea populair

Het Zomerterras Zuid is volgens uitbater Bobby Doomernik zeker een blijvertje. "Het ligt hier prachtig aan het water bij de stadswallen en het groen", vertelt Bobby vol trots. "Jammer dat we maar drie echt mooie dagen gehad hebben en dat we van de gemeente ook geen warmtelampen mochten gebruiken tijdens de koudere avonden. Dat heeft er echt voor gezorgd dat er minder mensen op het terras zaten dan vorig jaar toen we een hittegolf hadden. Maar ik ben zeker niet ontevreden."

De verregende zomer is dan voor de buitenhoreca niet zo fijn, de musea in Den Bosch varen er wel bij. Het Designmuseum in Den Bosch is inmiddels weer bijna op het oude niveau qua bezoekersaantal volgens woordvoerder Maan Leo. Daar hielp het gratis kaartje op de zaterdagavond natuurlijk wel bij. De toeloop was zo groot dat het museum besloot het aantal bezoekers per uur uit te breiden.

Ook het Noordbrabants Museum was op zaterdagavond in de maand augustus gratis. “We waren elke zaterdagavond uitverkocht, zo leuk is dat”, zegt Charlotte Zwaan. “ Maar ook doordeweeks weten de mensen ons te vinden. We zijn een uurtje eerder opgegaan om de bezoekers nog beter verspreid op te kunnen vangen. Mensen vinden het snel nog te druk."

Bram Verleg voor zijn Smakenrad (foto: Jan Peels) vergroot

Zomerterras zuid vergroot

