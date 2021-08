Amerikaanse overname FC Den Bosch goedgekeurd door de KNVB

FC Den Bosch (Foto: Orange Pictures). vergroot

De Amerikaanse overname van FC Den Bosch is goedgekeurd door de KNVB. Met dit groene licht, kan de herverdeling van de aandelen van de club deze week worden afgerond. Door de Amerikaanse investeerders is de club na jaren aanmodderen eindelijk financieel weer op orde. Dat wordt gevierd met bubbels en natuurlijk: Bossche bollen.

Het gaat om de nieuwe aandeelhoudersstructuur die moest worden beoordeeld door de licentiecommissie betaald voetbal van de KNVB. De aanpassingen in de structuur en statuten die de voetbalclub wilde, bleken dinsdagochtend te voldoen aan alle eisen van de bond.

Het totale pakket aan gewone aandelen van de voetbalclub is verdeeld over meerdere aandeelhouders, zowel bestaande als nieuwe. De bestaande aandeelhouders zijn verenigd in Forza FC Den Bosch B.V.. Deze groep ondernemers en FC Den Bosch supporters is al veel langer aan de club verbonden.

Op 23 juli maakte de voetbalclub bekend dat hier vijf Amerikaanse investeerders bij zouden komen. Dat zijn Pacific Media Group, Partners Path Capital, Randy Frankel, Chien Lee en Krishen Sud.

Volgens de club verandert met deze overname het toekomstperspectief. "FC Den Bosch heeft altijd in een overlevingsmodus gezeten financieel gezien", aldus directeur Rob Almering. Die onstabiele periode kan nu afgesloten worden. De club krijgt volgens Almering nu de kans om een zelfstandige, geprofessionaliseerde voetbalorganisatie neer te zetten. "Als je alleen maar moet kijken naar financiële middelen kun je niet vooruit kijken, dat kunnen we nu eindelijk."

De bestaande aandeelhouders zijn verenigd in Forza FC Den Bosch B.V. en ook zij zijn blij met deze stap, vertelt Joost Eijsink. "We hebben al die tijd geïnvesteerd vanwege ons blauw-witte hart, maar steeds achteraf om brandjes te blussen." De investering was eerder dus bijna een soort noodzaak om hun geliefde club overeind te houden, nu zit er ook toekomst in. "We hebben het gevoel dat we echt kunnen gaan bouwen."

De club is nu nog ver verwijderd van de top van de Keuken Kampioen Divisie, maar het doel is uiteindelijk wel dat de supporters vaker kunnen gaan juichen voor hun club. Toch zullen er op korte termijn geen enorme bedragen geld uitgegeven gaan worden om dat te bereiken. Een gezonde basis staat centraal.

De eigen jonge spelers krijgen daarom nog steeds een hoge prioriteit. "De jeugd is belangrijk, die moet veel meer aandacht hebben", vertelt Almering. Dat betaalt zich uiteindelijk ook terug, als die spelers verkocht kunnen worden. "Het geld staat uiteindelijk op het veld. We investeren veel in de opleiding", legt hij uit. De club hoopt jeugdspelers op te kunnen leiden die later groot worden in Nederland. Zo speelde Ruud van Nistelrooij ooit bij de Bossche club. "Hopelijk krijgen we er daar nu meer van", glundert Almering.

De Amerikanen brengen niet alleen geld, maar ook een hoop expertise mee. De investeerders hebben een team met analytici die het hele jaar rond proberen interessante spelers te vinden. "De meeste clubs doen er alles aan om één speler binnen te krijgen en verspillen daarmee geld", legt nieuwe investeerder Paul Conway uit. "Wij hebben meerdere alternatieven en kunnen zo voor de beste deal gaan."

Ook zorgt de data ervoor dat onbelichte spelers, weer boven water komen drijven. "Er heerst vaak het vooroordeel dat een speler die bij een 'slechte club' speelt, niet goed genoeg is. Die raken verloren in het systeem. Wij kunnen met data een andere carrièreverloop voorspellen.

Een flinke Amerikaanse investering , toch blijft de club op en top Bosch. "De stad moet de club weer gaan omarmen", blikt Almering vooruit. Voor de liefhebbers dus geen cheerleaders op het veld en hotdogs op de tribunes. Des te groter zal de Bossche saamhorigheid worden.

