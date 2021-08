Wachten op privacy instellingen... Foto: Toby de Kort - SQ Vision Foto: Toby de Kort - SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/3 Opnieuw ernstig ongeluk op beruchte kruising in Biezenmortel

Opnieuw is er een ernstig ongeluk gebeurd in Biezenmortel, op de plek waar de Heusdensebaan in de Gommelsestraat overgaat. Dinsdagmiddag botsten een auto en een motor tegen elkaar. De motorrijder, een 25-jarige man uit Elshout, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste is ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. De traumahelikopter was als eerste ter plaatse, binnen enkele minuten. Ook waren er meerdere ambulances en politieauto's. Uiteindelijk is de motorrijder met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De kruising was de hele middag afgesloten. De auto lag er op zijn kop en de weg lag bezaaid met stukken van de motor. Rond zes uur 's avonds kwam de weg weer vrij. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd.

Meerdere ongelukken

Dit is niet de eerste keer dat er een ernstig ongeluk gebeurt op deze kruising. In juni overleed hier nog een 61-jarige vrouw na een botsing tussen twee auto's.

Gerard Verhoeven, die op de hoek van de kruising woont, heeft hier afgelopen jaren al tientallen ongelukken zien gebeuren. In sommige gevallen eindigen bestuurders zelfs in zijn gevel. Er staan haaientanden en stopborden, maar bestuurders die op de Heusdensebaan en Gommelsestraat rijden, nemen vaak voorrang. Buurtbewoners willen dat er verkeerslichten komen.

Gerard Verhoeven laat de verkeerssituatie voor zijn huis zien:

