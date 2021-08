Explosie van corona in Boekels riool? RIVM doet nieuwe test

De flessen rioolwater gaan voor onderzoek naar het RIVM. (Foto: Erik Peeters) vergroot

In Boekel en omgeving vond afgelopen week een ware explosie van coronadeeltjes in het riool plaats. Althans, dat is te zien op het corona dashboard. De toename is echter zo groot dat het RIVM heeft besloten een nieuwe meting te doen.

Dat is niet zo'n vreemd besluit, als je naar de cijfers kijkt. Er werden afgelopen week zo'n 169.000 (x 100 miljard) virusdeeltjes per 100.000 inwoners aangetroffen in Boekel. Een week eerder waren dat nog 58 (x 100 miljard) virusdeeltjes. Een stijging van bijna 300.000 procent.

In de omliggende dorpen is een soortgelijke stijging te zien. Nergens in Nederland is de piek zo groot, en nooit eerder was het aantal virusdeeltjes in het riool zo hoog. Met dank aan Boekel, Meierijstad, Uden en Bernheze.

Nieuw onderzoek

Het RIVM laat desgevraagd weten ook op te kijken van de cijfers. "We zien in dat gebied geen opvallende zaken, geen evenementen, dus we gaan een nieuwe meting doen", aldus een woordvoerder.

De data uit de riolen wordt 'bijna realtime' in het corona dashboard geplaatst. Dus als er dan iets mis gaat ziet meteen iedereen het, zo meldt de woordvoerder.

Hoe werkt het?

In Nederland zijn 315 meetlocaties waar virusdeeltjes in het riool worden gemeten. De deeltjes komen in het riool via de ontlasting van mensen die met corona besmet zijn.

Er is in de regio Meijerstad geen toename van het aantal positief geteste mensen te zien.

