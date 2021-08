Eeuwenoude Dungense Kloosterboom gaat voor vier op een rij

De Kloosterboom langs de snelweg A2 bij Den Dungen (foto: Rob Visser Photography). vergroot

Behalve de troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout, staat er nog een boom met een verhaal langs een snelweg in Brabant. Dat is de eeuwenoude 'boom op de Eikendonk', naast de A2 bij Den Dungen. Het bosje, althans daar lijkt het op, gaat onze provincie vertegenwoordigen tijdens de wedstrijd om De Boom van het Jaar 2021.

Het is één zogeheten lindestoof met meerdere stammen. Volgens kenners staat de boom er al eeuwen en anders zijn het wel de wortels die de tand des tijds doorstaan hebben.

Historische grond

Ze stammen uit een tijd dat ze deel uitmaakten van de Eikendonk, in de Dungense polder. In dit heuvelachtig gebied stond onder meer klooster Barbaradael en over dit stuk grond liep het Boschpad. Dit was geruime tijd de enige verbindingsweg tussen Den Bosch en Den Dungen.

Inmiddels heeft bijna alles wat er ooit lag of stond moeten wijken voor de A2. Op de bomengroep na. In 2004 werd deze 'Kloosterboom' andermaal bedreigd toen het aantal rijstroken van de snelweg moest worden uitgebreid. Rijkswaterstaat trok tienduizenden euro's uit om ze met terp en al 15 meter te verplaatsen. Mogelijk is er een vergelijkbare operatie nodig wanneer de snelweg in de toekomst andermaal wordt verbreed.

'Onderhoud en aandacht nodig'

Tegen die tijd is de nieuwste bomenverkiezing al lang voorbij en heeft Jaap Claerhoudt, hoopt-ie, loon naar werken gekregen. De voorzitter van Heemkundevereniging Op die Dunghen was het die het plaatselijke pronkstuk aandroeg bij de jury van De Boom van het Jaar.

"Met een comiteetje, waarin ook wethouder Peter Raaijmakers van de gemeente Sint-Michielsgestel zit, maken we ons sterk voor deze boom, omdat ze onderhoud en aandacht verdient", aldus Claerhoudt. "Veel mensen weten niet dat die op een historische plek staat. Het gebied speelde zelfs een rol in het Beleg van Den Bosch in 1629. En het is ook goed om te weten dat deze lindestoof vaker verzorging in de vorm van water en bemesting zou moeten krijgen dan nu het geval is. Voldoende redenen om op deze boom te stemmen dus."

Er kan gestemd worden

Ook in alle andere provincies in ons land is een potentiële winnaar aangewezen. Vanaf deze woensdag kan er, tot en met 18 oktober, worden gestemd via www.deboomvanhetjaar.nl. De verkiezing draait niet om de dikste, oudste of mooiste boom, maar om markante bomen met een bijzonder verhaal.

De vraag is of de titel voor de vierde keer op rij in Brabant blijft of dat die nu eens de grens overgaat. De eerste winnaar was de troeteleik, die al jaren fier overeind blijft tussen het voortrazende verkeer op de A58. Daarna was het de beurt aan de boom van heks Zwarte Kaat in Bladel en vorig jaar won de Moeierboom in Etten-Leur de nationale titel. De opvolger wordt in het najaar bekend gemaakt en zal namens Nederland meedoen aan de European Tree of the Year 2022.

De wedstrijd wordt georganiseerd door SBNL Natuurfonds. Dit is een stichting die onder meer financiële steun biedt aan natuur, landschap en erfgoed die door particulieren en agrariërs worden beheerd.

