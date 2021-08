Gerard is klaar met alle ongelukken voor zijn deur: 'Niet meer te tellen'

Gerard Verhoeven (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Gerard Verhoeven uit Biezenmortel heeft het gehad met alle ongelukken die steeds gebeuren op de beruchte kruising waar de Heusdensebaan in de Gommelsestraat overgaat. Hij woont samen met zijn vrouw op de hoek van die kruising en snapt niet dat er nog steeds niks aan de verkeerssituatie is gedaan. Dinsdagmiddag gebeurde er weer een ernstig ongeluk. "Waar zijn we mee bezig?"

Rond vier uur 's middags botsten een auto en een motor op elkaar bij de beruchte kruising. De motorrijder werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, de auto lag er op zijn kop en de weg was bezaaid met brokstukken.

"Ik wil hier sterven, maar niet door een auto in mijn woonkamer."

"Ik vind het verschrikkelijk dat dit nu weer gebeurt. De vorige zit nog vers in mijn geheugen. Toen overleed een mevrouw, die heb ik toen nog zelf uit de auto gehaald."

Gerard is er vaak als eerste bij als dit soort ongelukken gebeuren. Maar dinsdag was hij niet thuis. "Ik kreeg een appje van iemand die zei dat er weer een ongeluk bij ons was gebeurd. Maar ik sta er niet meer van te kijken. Er zijn er al zo veel gebeurd hier, ze zijn niet meer te tellen. En dit is echt niet de laatste die hier zal gebeuren."

Tot twee keer toe is er zelfs een auto tegen de gevel van Gerards huis beland. Hij denkt dat het niet lang zal duren voordat er een auto in zijn woonkamer belandt. "Eén keer zat een auto er een halve meter vanaf. Met hoe ze hier tegenwoordig rijden denk ik dat er binnen de kortste keren een keer eentje binnen belandt. Ze komen steeds dichterbij. Maar ik hoop van niet. Ik ben vorige maand 74 jaar geworden, ben hier geboren en hier wil ik sterven. Maar niet door een auto in mijn woonkamer."

"Ik geloof niet dat de laatste dode hier al is gevallen."

Gerard is al een tijdje met de gemeente Tilburg in gesprek over oplossingen, maar er is nog steeds niks aan de situatie gedaan. Hij snapt niet dat het zo lang duurt. "Ze moeten onderhand eens wakker worden en de problemen hier oplossen. Ik ben met de gemeente en verkeersadviseurs bezig. Die zeggen dat de gemeente er iets aan gaat doen, maar wanneer en of het genoeg is weet ik niet. Als je hier geen snelheidsbeperkingen oplegt, geloof ik niet dat de laatste dode hier al is gevallen."

Hij is bang dat ook het ongeluk van dinsdag een slechte afloop zal hebben voor het slachtoffer. "Jongens, waar zijn we toch mee bezig? Er wordt hier net zo hard gereden als op een snelweg. Ongelofelijk dat daar niks aan gedaan wordt. Er zijn zo veel mogelijkheden." Zelf denkt hij aan twee T-kruisingen. "Daar moet de gemeente dan maar voor sparen."

