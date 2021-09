Coronanieuws: 222 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

11.40

De werkloosheid in de eurozone is in juli opnieuw gedaald. Die kwam uit op 7,6 procent van de beroepsbevolking, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat, en dat is één procentpunt onder de piek door de coronacrisis die in augustus vorig jaar werd bereikt. Het niveau van voor corona is nog niet bereikt. In maart vorig jaar was de werkloosheid in de eurozone 7,1 procent.