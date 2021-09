Douane helpt bij coronacontroles na afhaken Koninklijke Marechaussee

De marechaussee voerde in augustus grenscontroles uit op de A67 bij Bladel (Foto: ANP). vergroot

De Koninklijke Marechaussee heeft niet genoeg mensen beschikbaar om de politie te helpen bij het controleren op coronabewijzen in het grensgebied. Het ministerie van Volksgezondheid heeft daarom de douane om bijstand gevraagd bij het controleteam, dat onder meer in Brabant actief is aan de Belgische grens.

Dat de Koninklijke Marechaussee niet kan helpen komt 'onder meer door de ontwikkelingen in Afghanistan', laat een woordvoerder van de Marechaussee weten. Het is vooral druk met de instroom van evacuees.

Nu gaat de douane tussen 1 september en 31 oktober het controleteam helpen. De werkwijze blijft hetzelfde. "Het mobiele grenscontroleteam Covid-19 controleert nu drie keer per week vier uur aan de Belgische en Duitse grens. De kans bestaat dat op den duur meer controles gaan plaatsvinden", zegt een woordvoerder van de douane.

Sinds de controles in het grensgebied begonnen zijn, werden er vijf coronaboetes uitgeschreven. Recente cijfers over het aantal voertuigen en personen dat is gecontroleerd, zijn nog niet bekend. In de eerste vijf dagen werden 255 mensen steekproefsgewijs gecontroleerd, toen schreef de Koninklijke Marechaussee drie boetes uit omdat reizigers geen geldig coronabewijs konden tonen.

