Drie boetes bij coronacontroles aan de grens: 'Meesten hebben het op orde'

De Koninklijke Marechaussee heeft deze week drie boetes uitgeschreven, omdat reizigers geen geldig coronabewijs konden tonen. Sinds zondag zijn er bij de Belgische grens 255 mensen steekproefsgewijs gecontroleerd, laat een woordvoerder vrijdag weten. Ook op Eindhoven Airport zijn tot dusver amper overtredingen aan het licht gekomen bij coronachecks.

Er werd deze week onder meer gepost op de A67 bij Bladel. Sinds zondag geldt dat als je vanuit België of Duitsland Nederland binnen wil komen, je gecontroleerd kan worden op je coronabewijs. Wie dat niet bij zich heeft, riskeert een boete van 95 euro.

Overigens hoeft iemand die onder de uitzonderingen valt, bijvoorbeeld omdat diegene minder dan twaalf uur in een hoogrisicogebied is geweest, geen coronabewijs te laten zien. Datzelfde geldt voor Belgen die minder dan twaalf uur in Nederland doorbrengen, bijvoorbeeld om te winkelen. "Maar dan moet iemand dat wel aannemelijk maken", zegt de marechaussee.