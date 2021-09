Coronanieuws: 77 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

10.45



Ongeveer de helft van niet-gevaccineerde coronapatiënten die in de ziekenhuizen liggen, heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Dat komt naar voren in een enquête van de longartsenvereniging NVALT, waar het AD over schrijft. In de ziekenhuizen liggen op het moment zo'n 600 coronapatiënten, van wie zo'n 200 op de IC. Zo'n 90 procent is niet gevaccineerd.