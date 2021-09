Coronanieuws: Risiconiveaus gaan omhoog, maar niet in Brabant

Archieffoto. vergroot

In dit liveblog hielden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Ron Vorstermans Geschreven door

De hoofdpunten:

Er lagen dinsdag 74 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

De marechaussee bekeurt amper mensen zonder geldig coronabewijs, tot nu toe zijn slechts vijf boetes uitgedeeld.

De evenementenbranche gaat donderdag in gesprek met minister.

Uitgaven toerisme in Nederland met 43 procent gedaald in 2020.

Liveblog

06.00 Risiconiveaus coronavirus gaan elders omhoog, maar niet in Brabant

In de meeste regio's neemt het aantal coronagevallen en het aantal ziekenhuisopnames toe. Daardoor gaan de risiconiveaus in enkele delen van het land hoogstwaarschijnlijk omhoog, wanneer de overheid woensdag de nieuwe kaart van Nederland vaststelt. In Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord blijft de situatie waarschijnlijk zorgelijk. Brabant-Zuidoost gaat vermoedelijk van ernstig omlaag naar zorgelijk. Nederland telt vier risiconiveaus voor de corona-uitbraak. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status de 25 veiligheidsregio's krijgen, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Momenteel staan vijf regio's op zeer ernstig, het hoogste niveau. Dit kan stijgen naar negen.

05.00 België gaat bijna helemaal van het slot

België laat woensdag een flink deel van de resterende coronamaatregelen los. Cafés mogen weer even lang openblijven als voor de coronacrisis, er kan hier en daar weer worden gedanst en iedereen mag weer naar kantoor. Alleen Brussel viert de teugels nog niet. De Belgische hoofdstad is nog veel minder ver met inenten dan de rest van het land. Het stadsbestuur denkt erover om café- en restaurantgangers om een coronapas te gaan vragen. Dat zou mensen kunnen aanzetten alsnog een prik te halen. Buiten Brussel kan het nachtleven weer op gang komen. Er kan zelfs weer worden gedanst, al leek dat aanvankelijk nog te moeten wachten. Dansen mag officieel alleen op een privéfeestje, maar met een geappte uitnodiging van bijvoorbeeld de caféhouder mag ook een avondje stappen al zo heten.

