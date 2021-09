Levensgevaarlijk kruispunt Biezenmortel aangepakt: 'Dit gaat niet werken'

Gerard Verhoeven (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

Het beruchte kruispunt in Biezenmortel, waar dinsdagmiddag opnieuw een ernstig ongeluk gebeurde, gaat op de schop. Buurtbewoner Gerard Verhoeven, die in de afgelopen jaren al tientallen ongelukken zag naast zijn huis, vindt de geplande aanpassingen niet genoeg: "Ik denk niet dat dit gaat werken."

Corrado Francke Geschreven door

De gemeente Tilburg gaat de situatie met waarschuwingsborden, rode fietsstroken en het verplaatsen van de middengeleider (de witte verkeersdruppel op het kruispunt) duidelijker maken. "Dat is eigenlijk geen oplossing", reageert Verhoeven, die wil dat er twee T-splitsingen op de plek van de kruising komen.

"Je mag hier zestig per uur, maar er zijn genoeg auto's die meer dan vijftig kilometer per uur te hard rijden."

Volgens de bewoner is de kruising zelf overzichtelijk genoeg. Daarom gaan de extra borden en fietsstroken niet werken, voorspelt hij. "Maar als je in een auto nog aan de andere kant van het spoor zit, zie je écht niks. En bestuurders willen zo snel mogelijk weer van het spoor af, dus daar geven ze gas. Je mag hier zestig per uur, maar er zijn genoeg auto's die meer dan vijftig kilometer per uur te hard rijden."

De bestuurders die over het spoor rijden, moeten voorrang geven aan verkeer dat op de Brabantsehoek rijdt. Daar ging het dinsdagmiddag nog mis: een 25-jarige motorrijder werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing met een auto. In juni was er nog een dodelijk ongeluk op het beruchte kruispunt.

Verhoeven hoorde voor de zomervakantie al van de plannen om het kruispunt veiliger te maken. Toen hij de gemeente belde met de vraag of de kruising niet eerder op de schop kon, was het antwoord dat dit 'waarschijnlijk in het najaar' zou gebeuren.

"Het lijkt wel alsof er eerst meer slachtoffers moeten vallen."

"Verschrikkelijk", vindt de bezorgde buurtbewoner, die wil dat de verkeerssituatie zo snel mogelijk verandert. "Het lijkt wel alsof er eerst meer slachtoffers moeten vallen. De gemeente moet niet discussiëren, maar opschieten."

Een motorrijder raakte dinsdagmiddag zwaargewond op het kruispunt. (foto: Bart Meesters/SQ Vision). vergroot

