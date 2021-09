Deze geluksvogels hebben eigen vaatwasser én airco in hun studentenkamer

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Ongekende luxe in studentenkamer met eigen vaatwasser, smart tv én airco.

Op kamers gaan is niet meer wat het geweest is. Woensdag trokken de eerste studenten in hun appartementen aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg. Marlon Camp, tweedejaars student Ruimtelijke Ontwikkeling bij Avans, is er maar wat blij mee: “Het is super luxe! Airco, vaatwasser, smart-tv, keuken met inbouwapparatuur: alles zit erop en eraan. Dus ik heb niks te klagen.”

Als Marlon aan vrienden vertelt hoe zijn studentenkamer eruit ziet, krijgt hij vooral ongelovige reacties: “Ze kijken me eerst aan met zo’n blik van: ‘Jij maakt een grap’. Ze geloven me pas als ik foto’s laat zien. ‘Jij bent een luxekindje!’ zeggen ze dan.”

Marlon komt uit Weert. Omdat hij vorig jaar vooral online les had, was het niet nodig om op kamers te gaan. Maar toen hij via school een berichtje kreeg dat deze appartementen naast het schoolgebouw beschikbaar kwamen, reageerde hij meteen. En hij had beet.

Ook Maxime Dekkers, student Bouwkunde bij Avans, had geluk. Ook zij is tweedejaars en gaat pas nu op kamers. Ze komt uit Moerstraten: “Ik ben alleen al drie kwartier onderweg voordat ik bij een treinstation ben. Dus dan is dit wel handig.”

Maxime Dekkers. vergroot

Ook Maxime krijgt verbaasde reacties als ze vertelt hoe ze woont: “Vooral ook voor het bedrag. ‘Hoe krijg je dat voor elkaar’, zeggen ze dan.” Maxime betaalt 384 euro. Omdat ze een eigen voordeur heeft, krijgt ze huursubsidie. En omdat ze bij Avans studeert, krijgt ze vanuit de opleiding korting.

Haar studio is 19 vierkante meter: “Elders in de stad heb ik misschien wel dezelfde oppervlakte, maar niet met eigen badkamer en keuken.” Wat Maxime wel mist: direct contact met medestudenten. Maar dat vindt ze niet erg: “Ik heb drie vriendinnen die ook in Tilburg op kamers zitten. Dus als ik me verveel, kan ik daar naartoe. Maar verder houd ik wel van privacy, dus dat vind ik wel lekker.”

Er zijn ook studentenstudio’s die groter zijn en ook duurder: 26 vierkante meter. Daar wonen vooral internationale studenten in, zoals Anya Montosose uit Sint Maarten. Ze gaat global law studeren aan Tilburg University. Ze hoorde in februari, tijdens een webinar, dat er studentenstudio’s worden gebouwd.

Ze had interesse en kreeg het dringende advies meteen te reageren. “Ik ging meteen naar de website en tekende in. En binnen 24 uur kreeg ik de bevestiging dat de kamer voor me aangevraagd zou worden.”

Anya Montosose. vergroot

Nu ze de kamer ziet, is ze er heel blij mee: “Het is groter dan ik dacht. Heel ruimtelijk.”

Anya weet niet beter dan dat alle studentenkamers uitgerust zijn met eigen keuken en badkamer. Pas toen ze gisteren voor het eerst op school kwam, realiseerde ze zich hoeveel geluk ze heeft gehad: “Ik hoorde van studiegenoten dat ze waren opgelicht en dat ze geen kamer konden krijgen. Toen dacht ik: wow, wat fijn, wat heb ik geluk gehad dat het zo makkelijk ging!”

De eerste 83 appartementen zijn nu opgeleverd. In totaal bouwt Magis Vastgoed tweehonderd appartementen en die zijn allemaal al verhuurd. Studenten die nu nog in aanmerking willen komen, komen op een wachtlijst.

